英業達 AI Day 表藝登場！以22大應用宣誓「AI驅動ESG」

英業達（2356）的2024「AI Day」於9日在臺北表演藝術中心盛大登場！團隊特地將旗下「AI運用成果，領域涵蓋數位轉型服務、機器人控制、智慧工廠、智慧醫療以及可信任人工智慧」等，共計22個獨特案例，都帶到現場、大方展示。其中蘊含的AI技術，包括檢索增強生成（RAG）、大語言模型（LLM）、視覺語言模型（VLM）和生成式AI（Generative AI）全面向大家展現，AI在不同領域的應用潛力。

2024年市場持續聚焦AI議題，台鏈代工廠也積極卡位，而近日市場傳出，輝達（NVIDIA） H100晶片缺料情況已有所緩解。而英業達近日釋出的最新展望指出，目前伺服器缺料已有所緩解，隨著輝達晶片到位，旗下AI伺服器產線也將自第二季啟動出貨，整體出貨量有望季增個位數百分比。而集團已握有輝達AI伺服器液冷專案大單，隨著環境永續、創新研發等議題越發受到重視，英業達也致力以AI驅動ESG（環境、社會、公司治理），透過科技創新促進人類福祉。

據悉，英業達成立至今已超過半個世紀，而面對AI人工智慧浪潮的來襲，英業達也憑藉自身強勁的電子製造實力，成功卡位市場、更搶下晶片大廠輝達的AI伺服器液冷專案大單，而隨著環境永續、創新研發等議題，越發受到各界重視，英業達持續致力以AI驅動ESG（環境、社會、公司治理），透過科技創新促進人類福祉。而此次「AI Day 」於臺北表演藝術中心舉辦，集團也邀請數百位產官學研貴賓及公司同仁，共同見證在AI技術上的最新突破。

在智慧醫療方面，英業達展示如何運用大語言模型LLM技術診斷阿茲海默症。LLM程式被訓練成專業心理師，通過分析患者語言表現發現早期神經衰老退化症狀。傳統方法僅片段性地評估句子，而導入LLM技術除能夠全面閱讀和解譯患者的敘述故事，還能精確地挑出語句中的異常部分，生成詳細報告。此應用可提升診斷準確率並提供更深入的分析，增進醫療品質與效率。