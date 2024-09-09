鴻海拚2025年45家主供應商 100%綠電製造

鴻海積極推動供應鏈再生能源使用，目標到2025年推動45家以上重大供應商，承諾使用100%可再生電力生產鴻海產品，要求供應商在2030年達到減碳42%，2050年達到淨零排放目標。

鴻海集團積極強化再生能源綠電使用，已承諾在2040年全球廠區將100%使用綠電。在8月底公布的永續報告書中，鴻海集團指出，持續要求供應商達到淨零減碳目標，供應商須承諾在2050年達到淨零排放，並制定科學減碳目標（SBTi），鴻海集團要求供應商在2030年達到減碳42%。

在主要對策方面，鴻海表示，透過制定碳管理KPI，從碳盤查、碳減排及績效評價3方面，推動供應商減碳，促進供應商節能改造，建置太陽能及購買綠電。

鴻海集團在2023年共推動186家供應商完成2022年碳盤查工作，供應商實施減碳方案、自建太陽能及採購綠電，總計減碳48.4萬tCO2e。截至2023年，鴻海集團已累計推動150家重點管控供應商完成月度ESG績效評價，其中包括75家關鍵供應商。

鴻海集團也加速推動供應商使用再生能源，鴻海指出，2022年集團已制定供應商再生能源承諾書，到2023年底累計推動24家重大供應商簽回相關協議。鴻海長程指標是2025年推動45家以上重大供應商，承諾使用100%可再生電力生產鴻海產品。

鴻海先前已公開承諾2030年達成50%綠電目標。2023年，鴻海在擴張與產能增加前提下，集團年度用電量仍下降11%，綠電使用占比已超過40%，未來綠電也會逐年持續增加。