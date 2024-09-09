欣興、華通8月營收優於預期 蘋果 PCB 備貨強第3季可望超標

蘋果PCB供應商欣興（3037）、華通（2313）日前公布8月營收皆優於預期，欣興8月營收108.2億元，月成長7.7%，年成長17.4%，優於預期。華通也提前重返70億元以上，法人看好，兩家公司今年第三季營收皆可望超越預期目標。

欣興預期，下半年營運優於上半年。法人認為，欣興今年為布局AI進行產線升級，初期良率與效率受影響，導致上半年營運失色，全年獲利恐下滑，不過，隨著明年AI布局開花結果，營運將加速回升。

法人也分析，欣興8月受惠非載板產品需求佳，可望帶動第三季營收優於公司原先給予季增中高位數之指引，惟受到ABF產線稼動率未明顯提升、新廠良率仍待改善、PCB產線轉換，毛利率短期內仍承壓。

華通方面公布8月營收重返70億元以上，月增4.2%，年成長8.4%。華通累計今年前八月營收達461.69億元，年成長15.9%。

華通先前營運高峰是2023年10月創下的73.19億元，去年9月至11月營收都在70億元以上。至於今年則提前在8月達到單月營收超過70億元。

除了蘋果，華為也將推出新品，法人看好，相關PCB供應商華通旺季營運更旺。華通一貫不評論單一客戶訊息，不過業界指出，PCB生產並無涉及國家安全項目，華通居HDI龍頭廠商供貨的客戶皆為國際指標廠，預期將受惠終端機海發展趨勢。

知名市場研究機構N.T.Information公布2022年全球PCB分析與頂尖PCB製造商排行，華通居全球第四大PCB廠商，法人看好，華通在蘋果、非蘋旗艦機、低軌衛星與高階車用等多元題材加持下，今年營運將順勢挑戰新營運高峰。

法人也估計，華通除了是蘋果全產品線PCB供應商，也因華為恢復推出新機推出仍有利相關PCB廠華通出貨與庫存去化。