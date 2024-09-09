快訊

搶親新光金邁向關鍵7天中信金坐等台新金加碼再掀底牌

提姚立明任大法官是賴清德「借刀殺人」立威穩贏之計？

京華城案羈押禁見 律師團今聲明：柯文哲不抗告了！

蘋果iPhone 16拉貨潮 鏡頭雙雄喜憂參半

中央社／ 台北9日電
蘋果的iPhone 16訂9月9日亮相，圖為北京的蘋果商店。(美聯社)
蘋果的iPhone 16訂9月9日亮相，圖為北京的蘋果商店。(美聯社)

蘋果iPhone 16啟動拉貨潮，挹注大立光、玉晶光8月營收報喜，但大立光面臨9月動能放緩挑戰，及觀察外購稜鏡組裝鏡頭對毛利率的影響；玉晶光則力拚良率提升，進一步帶動光學鏡頭成長。

光學鏡頭龍頭大立光與國內光學鏡頭二哥玉晶光8月營收相繼出爐，大立光8月營收創高，但市場擔憂9月營收動能放緩，繼6日股價挫跌後，今天持續疲軟，力拚2700元保衛戰。

大立光指出，新產品持續量產中，不過，iPhone 16已提前大量拉貨，9月動能應會較8月下滑，營收估將放緩；法人也擔憂，外購稜鏡組裝鏡頭對大立光旺季毛利率恐有影響，必須持續觀察。

不過，法人也指出，蘋果發表會與華為發表會都將在明天相繼登場，Apple首度導入AI功能，可望拉抬iPhone 16換機潮；而華為預期將推出三折疊螢幕手機，身為兩大品牌鏡頭供應商的大立光，可望持續受惠長尾效應，為營運增添動能。

另一方面，玉晶光8月合併營收26.4億元，月增16.05%，較去年同期減少18.37%；累計前8月合併營收151.4億元，年增33.07%。

玉晶光說明，8月較7月成長主因為進入旺季，客戶拉貨力道較強，但也因為新產品較複雜，所以需要時間磨合，因此僅月增16%；同時，VR產品受到市場消費力道大幅減弱影響，較去年同期衰退。

玉晶光看好，未來在新產品良率大幅改善後，光學鏡頭成長應屬可期，但仍須看客戶實際拉貨情形；至於VR部分的需求、成長力道，則端看客戶產品是否獲得消費者青睞。

光學鏡頭 大立光 營收

延伸閱讀

華為三摺手機預購旺 軸承廠股價逆勢揚升

新iPhone可望加速AI普及 定期定額投資科技參與AI巨浪

TrendForce：iPhone 16採 A18處理器 定價持平 iPhone 15

蘋果 iPhone 16估採用A18和A18 Pro晶片 台積電3奈米操刀

相關新聞

鴻海拚2025年45家主供應商 100%綠電製造

鴻海積極推動供應鏈再生能源使用，目標到2025年推動45家以上重大供應商，承諾使用100%可再生電力生產鴻海產品，要求供...

瞄準AI機會 三星持開放態度盼與台灣更多交流

人工智慧（AI）商機龐大，台灣處於AI中心，國際大廠爭相來台尋求合作機會。三星（Samsung）首度參加國際半導體展，表...

蘋果iPhone 16拉貨潮 鏡頭雙雄喜憂參半

蘋果iPhone 16啟動拉貨潮，挹注大立光、玉晶光8月營收報喜，但大立光面臨9月動能放緩挑戰，及觀察外購稜鏡組裝鏡頭對...

華為三摺手機預購旺 軸承廠股價逆勢揚升

中國科技巨頭華為的三摺螢幕手機Mate XT非凡大師7日中午開放預購，短短1天預訂人數超過200萬人，再度掀起折疊手機風...

智慧城市邁大步 鴻海 iBus APP 正式上線

鴻海（2317）集團在高雄市推動的智慧城市服務，圍繞在以Model T電動巴士為應用的交通軟體服務，iBus+ APP已...

施振榮、林憲銘現身工研院士會議 為 AI 發展拋五大策略

AI人工智慧是新世代產業競爭力的重要關鍵！工研院6日召開「第十三屆院士會議」，該會議主席為宏碁創辦人施振榮，現場包括緯創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。