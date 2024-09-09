蘋果iPhone 16拉貨潮 鏡頭雙雄喜憂參半

蘋果iPhone 16啟動拉貨潮，挹注大立光、玉晶光8月營收報喜，但大立光面臨9月動能放緩挑戰，及觀察外購稜鏡組裝鏡頭對毛利率的影響；玉晶光則力拚良率提升，進一步帶動光學鏡頭成長。

光學鏡頭龍頭大立光與國內光學鏡頭二哥玉晶光8月營收相繼出爐，大立光8月營收創高，但市場擔憂9月營收動能放緩，繼6日股價挫跌後，今天持續疲軟，力拚2700元保衛戰。

大立光指出，新產品持續量產中，不過，iPhone 16已提前大量拉貨，9月動能應會較8月下滑，營收估將放緩；法人也擔憂，外購稜鏡組裝鏡頭對大立光旺季毛利率恐有影響，必須持續觀察。

不過，法人也指出，蘋果發表會與華為發表會都將在明天相繼登場，Apple首度導入AI功能，可望拉抬iPhone 16換機潮；而華為預期將推出三折疊螢幕手機，身為兩大品牌鏡頭供應商的大立光，可望持續受惠長尾效應，為營運增添動能。

另一方面，玉晶光8月合併營收26.4億元，月增16.05%，較去年同期減少18.37%；累計前8月合併營收151.4億元，年增33.07%。

玉晶光說明，8月較7月成長主因為進入旺季，客戶拉貨力道較強，但也因為新產品較複雜，所以需要時間磨合，因此僅月增16%；同時，VR產品受到市場消費力道大幅減弱影響，較去年同期衰退。

玉晶光看好，未來在新產品良率大幅改善後，光學鏡頭成長應屬可期，但仍須看客戶實際拉貨情形；至於VR部分的需求、成長力道，則端看客戶產品是否獲得消費者青睞。