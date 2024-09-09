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瞄準AI機會 三星持開放態度盼與台灣更多交流

中央社／ 新竹9日電
南韓三星電子。美聯社
南韓三星電子。美聯社

人工智慧（AI）商機龐大，台灣處於AI中心，國際大廠爭相來台尋求合作機會。三星（Samsung）首度參加國際半導體展，表示以開放態度期盼在台灣能有更多交流，並計劃在台灣新設半導體公關窗口，格外受到矚目。

今年6月輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰及英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）「矽谷AI三巨頭」來台掀起旋風，讓台北國際電腦展Computex成為全球關注焦點；上週的國際半導體展SEMICON Taiwan也是盛況空前。

據統計，今年半導體展有1100家廠商參展，使用3700個攤位，有來自56個國家超過8.5萬人參觀，皆刷新紀錄。韓國兩大記憶體廠SK海力士（Hynix）總裁賈斯汀‧金（Justin Kim）和三星記憶體業務總裁李正培（Jung Bae Lee）同時首度參與「大師論壇」，更是一大亮點。

三星記憶體主管說，台灣與韓國距離很近，但過去交流並不頻繁，互相理解不多，希望未來彼此能多一點了解。三星看到台灣有很多機會，特別在AI方面。

三星成立於60年代，在70年代開始跨足電子產業，於80年代展開半導體事業。2017年進一步擴展事業，與台灣有比較頻繁接觸，對台灣供應鏈有比較多的鏈結。

三星是全球動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）龍頭廠，據市調機構集邦科技統計，今年第1季三星DRAM全球市占率約43.9%，NAND Flash市占率約36.7%。

此外，三星積極搶攻晶圓代工市場，集邦科技統計，三星今年第1季市占率約11%，為全球第2大晶圓代工廠，僅次於台積電。

三星記憶體主管表示，在台灣有很多合作的機會，包括封裝與晶圓代工等領域，三星將持開放態度希望在台灣能有更多交流，不僅考慮參加其他展覽，並很快會在台灣新設半導體公關窗口。

除三星有意加強與台灣交流，SK海力士也指出，台灣半導體重要性與日俱增，賈斯汀‧金今年已來台灣10次，他並強調，台灣與韓國應緊密合作，對業務有好處，且可以解決許多挑戰。

全球AI產業2030年總產值上看10兆美元規模，吸引國際大廠爭相搶進布局，不僅將開創台灣與韓國間合作的新契機，並有助於台灣在國際地位進一步向上提升。

三星記憶體主管表示，隨著AI時代來臨，各界對於記憶體的重視達到前所未有程度，三星也集中火力研發記憶體，力求提供最好的方案，包括高頻寬記憶體（HBM）、DDR及固態硬碟（SSD）等，著重在功耗和頻寬。

針對市場關注的HBM產品，三星預計2025年完成HBM4產品，2026年完成HBM4E產品。三星記憶體主管說，因AI發展快速，使得HBM供不應求，三星將會擴大產能，因應市場需求。

三星 半導體 快閃記憶體

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