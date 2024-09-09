華為三摺手機預購旺 軸承廠股價逆勢揚升

中國科技巨頭華為的三摺螢幕手機Mate XT非凡大師7日中午開放預購，短短1天預訂人數超過200萬人，再度掀起折疊手機風潮，推動國內軸承族群今天股價逆風高飛，富世達攻上漲停板751元；兆利、新日興、信錦也都逆勢大漲。

華為10日將舉辦新品發表會，特別選在與蘋果新品發表會同一天，被外界解讀互別苗頭意味濃厚。華為此次最受矚目新機，為三摺螢幕手機Mate XT，根據華為先前在微博釋出的新品預告短片，新機中文命名為非凡大師。

華為Mate XT搶先於7日中午12時8分開放預訂，立即掀起熱潮，根據中國大陸媒體報導，截至8日傍晚，預訂量已超過200萬支。

法人分析，軸承是折疊機最關鍵的零組件之一，此次華為Mate XT不僅再度掀起折疊手機風潮，相較於之前的雙折，新的三摺機需要多1組軸承，可望為軸承廠帶來更大商機。

其中國內富世達為華為的軸承供應商之一，有望優先受惠，富世達今天股價逆勢開高，9時30分過後不久更亮燈漲停鎖死，對照今天台股盤中重跌超過400點，表現格外搶眼。其它軸承族群包括兆利、新日興、信錦等，今天股價也都逆風高飛。