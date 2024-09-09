智慧城市邁大步 鴻海 iBus APP 正式上線
鴻海（2317）集團在高雄市推動的智慧城市服務，圍繞在以Model T電動巴士為應用的交通軟體服務，iBus+ APP已正式上線！此款App具備八大應用服務，未來將致力服務市民朋友的智慧出行安排，也意味著在鴻海的協助下，高雄市智慧交通軟體服務從電子化邁向精緻數位化，再到AI化的第一步。
首先，在使用模式方面，iBus+ APP可以針對不同使用族群，提供「一般模式」和「友善模式」。「一般模式」適合一般使用者; 「友善模式」提供語音報讀功能、字體及圖示加大的介面。
其次，在使用者資訊取得上，iBus+ APP不僅能依據使用者當前位置，提供即時天氣與空氣品質預報、大眾運輸以及公車即時動態等資訊；同時，也可以針對年長、視障者，支援語音報讀服務。
不僅如此，乘客在搭乘公車的過程中，iBus+ APP也能提供一鍵設定到站提醒，讓民眾外出更安心！遊客來到高雄，也可以透過iBus+ APP進行最佳路線規劃，輕鬆掌握每段旅程。
除了既有公車服務，iBus+ APP也將協助落實友善運輸環境與公車服務，提供低地板公車與公車式小黃登記服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言