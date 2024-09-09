快訊

搶親新光金邁向關鍵7天中信金坐等台新金加碼再掀底牌

提姚立明任大法官是賴清德「借刀殺人」立威穩贏之計？

京華城案羈押禁見 律師團今聲明：柯文哲不抗告了！

智慧城市邁大步 鴻海 iBus APP 正式上線

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海集團在高雄市推動的智慧城市服務，圍繞在以Model T電動巴士為應用的交通軟體服務，iBus+ APP已正式上線。鴻海／提供
鴻海集團在高雄市推動的智慧城市服務，圍繞在以Model T電動巴士為應用的交通軟體服務，iBus+ APP已正式上線。鴻海／提供

鴻海（2317）集團在高雄市推動的智慧城市服務，圍繞在以Model T電動巴士為應用的交通軟體服務，iBus+ APP已正式上線！此款App具備八大應用服務，未來將致力服務市民朋友的智慧出行安排，也意味著在鴻海的協助下，高雄市智慧交通軟體服務從電子化邁向精緻數位化，再到AI化的第一步。

首先，在使用模式方面，iBus+ APP可以針對不同使用族群，提供「一般模式」和「友善模式」。「一般模式」適合一般使用者; 「友善模式」提供語音報讀功能、字體及圖示加大的介面。

其次，在使用者資訊取得上，iBus+ APP不僅能依據使用者當前位置，提供即時天氣與空氣品質預報、大眾運輸以及公車即時動態等資訊；同時，也可以針對年長、視障者，支援語音報讀服務。

不僅如此，乘客在搭乘公車的過程中，iBus+ APP也能提供一鍵設定到站提醒，讓民眾外出更安心！遊客來到高雄，也可以透過iBus+ APP進行最佳路線規劃，輕鬆掌握每段旅程。

除了既有公車服務，iBus+ APP也將協助落實友善運輸環境與公車服務，提供低地板公車與公車式小黃登記服務。

延伸閱讀

美東華人學術聯誼會年會 蔣萬安：打造台北為智慧城市

鴻海、台達電 押長天期

鴻海（2317）狂噴至200元回調…現可以進場嗎？ 小童：「偏多看」非常合理

外資再砍253億元…賣最多個股竟是他 遭外資賣超31,942張

相關新聞

鴻海拚2025年45家主供應商 100%綠電製造

鴻海積極推動供應鏈再生能源使用，目標到2025年推動45家以上重大供應商，承諾使用100%可再生電力生產鴻海產品，要求供...

瞄準AI機會 三星持開放態度盼與台灣更多交流

人工智慧（AI）商機龐大，台灣處於AI中心，國際大廠爭相來台尋求合作機會。三星（Samsung）首度參加國際半導體展，表...

蘋果iPhone 16拉貨潮 鏡頭雙雄喜憂參半

蘋果iPhone 16啟動拉貨潮，挹注大立光、玉晶光8月營收報喜，但大立光面臨9月動能放緩挑戰，及觀察外購稜鏡組裝鏡頭對...

華為三摺手機預購旺 軸承廠股價逆勢揚升

中國科技巨頭華為的三摺螢幕手機Mate XT非凡大師7日中午開放預購，短短1天預訂人數超過200萬人，再度掀起折疊手機風...

智慧城市邁大步 鴻海 iBus APP 正式上線

鴻海（2317）集團在高雄市推動的智慧城市服務，圍繞在以Model T電動巴士為應用的交通軟體服務，iBus+ APP已...

施振榮、林憲銘現身工研院士會議 為 AI 發展拋五大策略

AI人工智慧是新世代產業競爭力的重要關鍵！工研院6日召開「第十三屆院士會議」，該會議主席為宏碁創辦人施振榮，現場包括緯創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。