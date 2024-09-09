工研院院士提出「臺灣產業生成式AI發展倡議」 五大策略加速產業AI化

AI 人工智慧是新世代產業競爭力的重要關鍵。工研院6日舉辦第13屆院士會議，會中針對臺灣產業AI發展相關議題進行討論，提出「臺灣產業生成式 AI 發展倡議」，內容涵蓋五大策略：槓桿產業特色加速AI技術研發與應用、制定AI治理規範、完善AI資料與基礎環境、培育AI跨域人才、促進國際合作共創，以加速建構百工百業AI化生態鏈。對於產業應用到百工百業的部分，院士們提出，AI是給臺灣的禮物，期許工研院積極協助「AI產業在地化」，讓工研院成為臺灣AI新創的搖籃。

生成式AI已從前瞻技術研究跨入產業落地階段，工研院第13屆院士會議以「臺灣產業生成式AI發展倡議」為主題進行討論，盼融合人本思維與科技創新，以AI推動產業轉型，提升我國整體競爭力為願景，建構我國百工百業AI化生態鏈，打造臺灣為全球AI價值共創夥伴為目標，以此提出產業生成式AI發展的五大策略。

第一、「槓桿產業特色加速AI技術研發與應用」，主要為依產業別建立具有臺灣特色領域的中文語言模型（sLLM）。同時，建立臺灣自主性及具競爭力之「AI核心技術平台」，提供如sLLM、軟體、算力、雲端資料、Edge AI等服務，以及發展生成式AI相關節能技術，解決AI運算及耗能與散熱等瓶頸。

第二、「制定AI治理規範」，強調的是平衡科技創新與風險管理。無論推動產業AI化及AI產業化，均須兼顧興利與防弊，應制定具體風險管理與倫理規範機制及主責機構，並建立國家層級資料治理框架，創造新資料經濟體系。

第三、「完善AI資料與基礎環境」，要建立完善共通資料庫以促進資料互通，整合基礎設施資源，強化資料共享，協助中小企業解決AI算力需求及提供所需資源，並規範資料中心之電力使用及用水控管等，促進環保、節電及產業永續發展。

第四、「培育AI跨域人才」，推動以人為本AI教育，提升AI素養及驅動創新應用發展，並擴大國際相關優秀人才來臺。

第五、「促進國際合作共創」，是擴大創新研發國際合作結盟，提升全球市場及在地競爭優勢，引導在地產業進軍國際化市場，以國際開源大型語言模型為基礎，與國際夥伴合作擴展AI創新技術與應用。

另外，院士們也強調「AI產業化」、「產業AI化」重要性。在「AI產業化」，院士們建議工研院可積極輔導企業找到獲利模式，孵育AI新創公司，讓工研院成為臺灣AI新創搖籃。針對臺灣中大型企業，可與之建立可信任的專案整合性合作；對於數位化能力不足中小微企業，建議工研院成立AI專業服務團隊，讓大中小微企業都能同蒙AI的好處，並可優先應用於具臺灣特色的製造、生醫、機器人、農業、智慧城市領域。以生醫產業為例，院士們認為結合AI與智慧醫材是很好的發展機會，建議工研院可以每年訂定不同的智慧醫療主題，讓醫療機構了解最新產業趨勢及研發能量，提高醫研合作的機會，找到國際門路、打開全球市場。

「產業AI化」部分，院士們建議廣設百工百業AI化中心，針對個別產業AI化轉型需求，透過整合產業知識與AI技術，協助中小企業創新營運模式及加值應用，加速其AI化轉型。過程中並善用台灣核心技術並槓桿國際相關技術，以共通核心技術平台系統化地提供sLLM、算力、雲端資料與Edge AI等服務，同步強化臺灣具自主性及競爭力之AI核心技術。

此外，院士也提醒，發展AI時軟體能力不可或缺，臺灣長期偏重資訊硬體，工研院應掌握AI發展的機會，針對產業痛點，帶領臺灣軟體產業突破和發展。院士認為，要了解軟體真正的價值，發揮人的智慧，是工研院須扮演的角色。

參與第13屆工研院院士會議的院士包括：施振榮主席、陳興時、盧志遠、虞華年、孫弘、史欽泰、王康隆、張有德、楊育民、焦佑鈞、楊振通、林憲銘、楊泮池、蕭慈飛、陳其宏、劉克振、陳適安。工研院董事長吳政忠、院長劉文雄亦出席與會。