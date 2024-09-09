整理包／電子代工8月營收開獎！大廠表現、展望一次看

全球伺服器市場在資料中心、AI等多方拉抬下，持續朝正向發展，台鏈代工廠大鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）等都提前投入佈局，整體市況有望隨供應鏈缺料緩解、逐漸好轉。鴻海（5,483億元）、廣達（1451.77億元）、英業達（520.28億元）表現最為亮眼，分別拿下同期新高、歷史新高、同期新高。《經濟日報》也特地將這幾檔指標股，8月營收依序整理列出，供讀者一次了解，快來看看吧！

1.鴻海（2317）

鴻海（2317） 8月合併營收5,483億元，為同期新高，受iPhone進入新舊產品轉換期的影響，月減4.2%，但較去年同期大增32.81%；前八月合併營收3.99兆元，為同期最佳，年增9.52%。相較7月表現，「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」約略持平，但AI雲端產品的拉貨動能持續。「消費智能產品類別」則略微衰退，主要是產品進入新舊產品的轉換期。

＊未來展望：

針對下半年景氣，除了鴻海董事長劉揚偉日前豎起大拇指直言「不錯」以外。展望未來，鴻海表示，進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，預估本季營運將繳出較上季與去年同期「雙成長」的成績單，目前的能見度也較前次預估時更佳。

2. 廣達（2382）

廣達（2382）日前已公布，8月單月營收表現達1,451.76億元，創單月歷史新高，月增16.83%、年增43.24%，連續四個月維持成長，主要是受惠筆電與人工智慧（AI）伺服器價量齊揚；前八個月營收8,383.32億元，年增19.85%，在兩大產品線強勢助攻下，全年業績挑戰新高。

＊未來展望：

廣達執行副總經理楊麒令之前表示，由於供應鏈情況持續轉佳，下半年AI發展「漸入佳境、只會更好」，雖然有些產品進入轉換期，但是既有產品（輝達Hopper架構）需求還是非常強勁，AI需求也持續升溫，該公司第2季財報表現非常好，第3季營運看起來還會更好。

3.緯創（3231）

代工大廠緯創（3231）已於近日公布8月單月合併營收898.21億元，月增4.2%，年增23.2%，表現達市場水準之上，合併前8月營收達6,551.7億元，年增17.2%。繳全年次高紀錄，表現相當亮眼。此外，緯創近年積極布局發展AI領域，一舉拿下輝達AMD、Intel的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，後市表現看好。

＊未來展望：

事實上，輝達（NVIDIA）在超強晶片GB200尚未正式量產前，伺服器市場現階段的出貨主力，仍以H100晶片為主，而緯創（3231）手握H系列伺服器基板獨家供應權，去年包括GPU基板、GPU模組、伺服器等AI產品，營收大幅成長超過50%，對此、團隊也同樣看好整體市場的發展趨勢，預估今年相關業績將成長「三位數」百分比，就全年來看，下半年AI產品業績會優於上半年。

4. 英業達（2356）

英業達（2356）近日已公布8月合併營收達520.28億元，月減6.3%，年增11.9%，創下歷史同期新高紀錄，合併今年前8個月營收達3922.26億元，年增15.7%，符合市場原先預期數值。展望未來，內部看好，今年全年營運表現有望達到逐季成長。其中，旗下伺服器的出貨表現也將持續成長，有望達到季季成長的佳績。

＊未來展望：

英業達8月筆電出貨170萬台，月對月持平、年增6.25%，公司指出，受惠於AI PC趨勢，加上出貨旺季效應，使8月筆電出貨得以延續上月表現。由於客戶要求在第2季提前出貨，預估第3季筆電出貨量季對季持平，全年約個位數成長。伺服器方面，團隊預估第3季為全年出貨高峰，第4季呈現小幅季減，至於AI伺服器，全年出貨量將年增三位數百分比，AI伺服器占整體伺服器的營收比重將達到三成，或是四成以上。

5.仁寶（2324）

近年AI伺服器商機火熱，大廠普遍大力投入，仁寶（2324）投入的腳步相對較晚，不過卻不落後市場競爭對手，頻獲多項亮眼表現，而目前仁寶伺服器團隊，成立至今大約已有700人，相較同業普遍1,500至2,000人，仁寶則還在努力擴充，而旗下已推出「機架式伺服器、液體冷卻、通用伺服器1U、通用伺服器2U、HPC、儲存伺服器、GPU伺服器」等7大產品，外界看好後續發展。

＊未來展望：