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台積電3奈米產能吃緊 海內外擴產
台積電（2330）3奈米需求強勁，產能吃緊，海內外同步動起來擴產。法人預期，截至今年底，保守估計台積電3奈米月產能至少達8萬片以上，後續進一步擴增到10萬片；未來也會在美國與日本廠區另各建置每月1.5萬片3奈米產能，等於未來3奈米製程在海內外廠區月產能合計將達13萬片左右。
針對外傳的3奈米製程擴產進度與計畫，台積電對此表示，不評論市場傳聞，有關相關產能說明，依法說會所述為主。
台積電先前於7月的法說會中提到，在今年第2季時，公司觀察到客戶對AI與高端智慧型手機相關需求，比第1季更加強大，這使得其領先業界的3奈米與5奈米製程技術的整體產能利用率，將於下半年提升。
台積電先前已公布，該公司於策略上轉換部分5奈米設備以支援3奈米產能。而其3奈米製程於今年擴增三倍，但仍供不應求。
法人認為，因應客戶端強勁的需求，後續台積電3奈米製程產能若想盡快從8萬片提升為10萬片，關鍵就在於具備2萬片產能的廠區從何而來，新建廠區在時程上肯定來不及，所以目前研判應當就是如上所述，把部分5奈米製程設備挪來使用，增加3奈米製程產能。
台積電先前提到，該公司從2020到2024年，在3、5、7奈米製程的產能複合成長率達25％。
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