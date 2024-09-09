十年磨劍 富世達風光兩大領域

散熱大廠奇鋐（3017）董事長沈慶行早年獨具慧眼看出富世達（6805）未來潛力，在2014年入股富世達，成為該公司第一大股東，如今十年磨一劍，富世達不僅成為台股軸承股王，在華為折疊機關鍵元件供應領風騷，也是台灣首家打造AI伺服器水冷快接頭的廠商，再次站在科技產業浪頭上，成為台灣唯一通吃水冷與折疊機商機的廠商。

業界人士表示，奇鋐本身就是國內散熱領域先驅者之一，近年來先是透過3D VC搶進輝達（NVIDIA）的H100氣冷散熱商機，接著又藉由水冷板卡位GB200商機，如今旗下小金雞富世達又在最缺貨的快接頭搶到頭香，顯示出沈慶行眼光精準，市場布局策略相當有一套。

不僅在AI水冷零組件取得先機，富世達自身最擅長的軸承零組件也在全球市場攻城掠地，陸續打入華為及摩托羅拉折疊機供應鏈，成為少數能與美系軸承大廠安費諾叫陣的業者。

值得注意的是，華為將在10日舉辦新品發表會，屆時將推出首款三折機Mate XT。Mate XT已於7日開放預購，即便要價恐高達人民幣2.5萬元，因而被冠上「電子茅台」的稱號，陸媒披露，預購首日就有逾160萬人登記，人氣爆棚，富世達獨攻Mate XT搭載的軸承，將隨著新機高人氣同步起舞。

法人表示，富世達在奇鋐集團資源挹注下，正兵分二路進擊AI伺服器以及智慧折疊機市場，且目前在二大市場均各有斬獲，未來營運發展前景令人期待。

沈慶行曾說，富世達擁有完整專利、自動化生產線，隨著3C產品追求輕薄、可攜帶性，折疊軸承的應用面看增，是值得期待的公司。