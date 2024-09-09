水冷快接頭台廠做出來了 富世達產品最快Q4量產

AI伺服器水冷最缺的關鍵元件快接頭（UQD），台廠做出來了，散熱大廠奇鋐（3017）集團搶頭香，子公司富世達（6805）快接頭獲得ODM客戶驗證，將在第4季末至明年初開始量產供貨，大咬快接頭供不應求商機，並打破過往快接頭由外企寡占局面，讓台灣在全球AI伺服器水冷領域扮演更重要的角色，引領台灣AI水冷國家隊衝鋒。

AI伺服器大廠美超微先前釋出產業面臨關鍵組件缺料，因而阻礙出貨的訊息，坦言若元件供應更多，就能賣出更多產品，業界訪查後發現，美超微所言缺料的關鍵元件為水冷快接頭。

奇鋐集團AI伺服器水冷布局 圖／經濟日報提供

業界分析，隨著AI晶片世代持續更迭，超級運算所付出的代價是解熱問題愈來愈難且日益重要，這也讓輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與台積電前董座劉德音兩位科技大咖不約而同高呼水冷散熱的重要性，尤其當前水冷快接頭大缺貨，富世達成功完成台灣第一個快接頭生產，並完成ODM客戶驗證，具指標意義。

業界指出，快接頭負責冷卻液輸送，也是水冷散熱零組件中最容易出現漏水的元件，肩負吃重角色，先前傳出外企供應商在測試時出現漏水狀況，致使雲端服務供應商（CSP）要求必須擴大供應鏈，藉此降低供應鏈風險，使台廠有切入契機。

據悉，過往AI伺服器水冷快接頭供應商共有七家外企供應，其中二家為大陸業者，但受美中貿易戰影響，實際上能大量供貨的恐僅剩下五家歐美廠商，這五家外企又受限於產能有限，導致市場供不應求。

不光是產能有限造成供貨吃緊，快接頭雖然只是一個金屬機購件，卻充滿許多專利壁壘，且該元件攸關漏水與否，因此非常講究品質，加上一個大型AI機櫃需要數百顆母、子快接頭，所以目前可供貨的歐美供應商，即使日以繼夜不停生產，仍難以在短時間內滿足AI伺服器對快接頭龐大的需求。

目前包括CSP與ODM都在市場積極掃貨水冷快接頭，甚至傳出高價包下產能，促使快接頭單價正快速飆升，從原先每顆單價40至60美元，如今漲到60至80美元，急單情況下甚至會超過行情價許多，呈現「只要有料，價格好談」的狀況。

富世達成為國內首家獲得客戶驗證的水冷快接頭供應商後，意味台廠在全球AI伺服器水冷領域將扮演更關鍵角色，搭配奇鋐本身擅長的水冷板，該集團在水冷零組件自製率已取得重大突破，有望引領其他台廠跟進，促使AI水冷國家隊加速成形。