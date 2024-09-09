奧特曼、馬斯克攻AI 帶旺台鏈 緯創、英業達等受惠

OpenAI、特斯拉執行長馬斯克主導的xAI同步猛攻AI建設，引爆新一波AI伺服器需求。OpenAI執行長奧特曼、馬斯克兩大咖齊發力，催動AI伺服器建置潮，廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）等台灣代工廠將大啖商機。

OpenAI的ChatGPT在全球生成式AI市場人氣爆棚，最新公布的每周活躍用戶用戶數突破2億，較去年11月翻倍成長，並已吸引92%的世界500強企業使用ChatGPT服務，商用模型訂閱用戶更衝破100萬，傳出OpenAI高層正討論為下一個大型語言模型，訂出更高價訂閱方案。

奧特曼、馬斯克同步發力催動AI需求 圖／經濟日報提供

業界人士指出，ChatGPT用戶激增，不僅反映市場對AI工具的接受度明顯增加，也顯示企業界對生成式AI技術的重視，OpenAI目前在AI領域持續獨霸一方、占有領導地位。

OpenAI商用模型用戶穩健成長之際，新一代GPT 5布局也傳出新消息。三星記憶體業務總裁李正培（Jung-Bae Lee）日前在台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）「大師論壇」演講上，意外透露新一代GPT 5參數量將高達3兆至5兆，並採7,000顆輝達（NVIDIA）B100晶片訓練，今年就可望問世。

另一方面，奧特曼爭取全球投資人投資AI基礎建設的行動，也逐漸浮上檯面。近期傳出將先從美國各州啟動，相關基礎建設包括建設資料中心、擴建半導體廠等，所投入的資金預計達到數百億美元，將持續催動可觀的AI伺服器潮。

無獨有偶，馬斯克在AI領域的布局也如火如荼進行中，馬斯克宣布，旗下新創AI公司xAI已採用10萬組輝達H100晶片，打造號稱「目前全球最強的AI訓練系統」、超級電腦Colossus，近期正式上線。

馬斯克並透露，將在未來數月內，讓規模再擴增一倍，H100晶片將由10萬組翻倍增加為20萬組，其中包括5萬組H200晶片。

法人看好，奧特曼、馬斯克兩大咖齊發力，將為AI晶片需求點燃強勁成長引擎，助力AI伺服器需求同步升溫，廣達、緯創、緯穎及英業達等代工廠，都將在這波AI成長列車中一路高飛。

廣達執行副總經理楊麒令日前就高呼，下半年AI發展「漸入佳境、只會更好」，AI需求還是持續往上升，雖然有些產品進入轉換期，市場對輝達Hopper架構等既有產品需求還是非常強勁。