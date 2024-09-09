廣達矽光子 內外進擊

廣達（2382）衝刺AI伺服器代工商機之餘，看準AI時代驅動的矽光子產業前景，也切入相關領域卡位，不僅入列台積電矽光子聯盟，與英特爾、高通等大廠也有矽光子相關合作案進行中，藉此擴大AI領域布局。

據了解，廣達布局矽光子已五年，由旗下雲端伺服器部門（BU9）負責，除與台積電、英特爾與高通等半導體廠合作之外，也與光通訊元件廠配合，兩年前即展開前導計畫。

廣達目前在矽光子領域主要著眼光元件連接器，即光纖與矽光子間的連接器。

廣達執行副總經理楊麒令透露，廣達已耕耘矽光子多年，相關布局均依照進度推進中，至於效益何時顯現，還要觀察市場成熟度。

業界人士指出，AI應用掀起巨量資料傳輸需求，推升高速數據處理與資料傳輸要求大幅提高，矽光子成為其中關鍵技術，廣達擁有AI伺服器代工優勢，同時看準矽光子發展前景，搶先卡位，可望在這波矽光子商機中，搭上產業成長列車。

值得一提的是，台積電日前在台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）釋出的矽光子生態系名單中，不僅廣達入列，鴻海、緯創、英業達、技嘉、神達等國內代工大廠也都是該聯盟成員。

其中，鴻海集團矽光子領域布局最為人所知，主要透過集團旗下轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY切入，而其他代工廠未來將如何在矽光子產業分得一杯羹，市場密切關注。