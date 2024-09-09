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友訊 扎根中小學科學教育

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
友訊設立「D-Link友訊智慧生活創意獎」，支持全國中小學科展，友訊董事長郭金河（第二排左二）獲賴總統（前排左六）接見。友訊／提供
友訊設立「D-Link友訊智慧生活創意獎」，支持全國中小學科展，友訊董事長郭金河（第二排左二）獲賴總統（前排左六）接見。友訊／提供

D-Link友訊科技（2332）長期關注教育議題和科技創新，在第64屆中小學科學展覽會中，結合友訊專業職能與產業特性，設立「D-Link友訊智慧生活創意獎」，激發學生對網路資通訊領域興趣與應用創意，讓科學教育向下扎根。

友訊董事長郭金河表示，透過教育，讓青年學子能夠面對真實世界的問題，提出創新的解決方案，成為改變世界的力量，未來友訊將持續結合、善用台鋼集團資源，為永續發展貢獻力量。

賴清德總統日前在總統府接見本屆奪冠的團隊，對獲獎學生的努力與成績高度肯定。郭金河表示，友訊以行動支持中小學科學教育，提升全民科學素養，期望透過教育，讓青年學子面對真實世界的問題，展現創新思考與跨領域學習，並透過動手實作、團隊合作和主動探索，提出創新解決方案，成為改變世界的力量。

近年來友訊積極發展ESG，通過各項社會參與計畫擴大正向影響力，啟動利害關係人善循環。郭金河分享，友訊透過構建全方位學習的教育訓練體系及校園合作計畫，網羅潛力人才，提供具競爭力薪酬與福利，吸引並留住優秀人才，以產學合作方式培育青年學子，積極參與校園徵才，吸引並培育更多優秀人才加入。

友訊日前以「多管齊下 厚實網通力」產業人才培育計畫，榮獲「2024台灣永續行動獎」SDG 4優質教育類銀獎，以實踐永續發展目標（SDGs）的創新與影響力及推動社會與環境責任的堅定承諾受肯定。「多管齊下 厚實網通力」專案近三年投入近1,500萬元、企業內/外部投入人力逾550人次、受益者超過1.5萬人次。

郭金河期望，在科展中學生將學會活用真正的科學與知識，培養改變社會、解決問題的能力，並將這些能力應用於生活中，實現「One Connection-Infinite Possibilities（專注智慧連網，啟動無限可能）」的美好願景。未來友訊將持續結合台鋼集團資源，為永續發展貢獻力量，引導年輕世代走向共融共好的未來。

永續 青年

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