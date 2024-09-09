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台積3奈米Q4接單再衝一波 預期全年業績大增34%
蘋果預計台北時間10日發表iPhone 16新機，搭載台積電（2330）3奈米打造的A18系列處理器，引爆台積電3奈米第一波出貨高潮之後，高通、聯發科最新5G旗艦晶片接棒於10月問世，加上輝達（NVIDIA）、超微也將接力導入3奈米，引領台積電3奈米第4季起再衝一波，挹注營運可期。
台積電向來不評論單一客戶與接單動態。法人看好，台積電3奈米接單熱轉，不僅本季美元營收拚再超標，全年業績年增幅可望由原預估的26%至29%，上調為31%至34%。
手機處理器與高效能運算（HPC）相關晶片是台積電3奈米兩大應用，蘋果為最先導入的客戶，用於新機的A18與A18 Pro處理器。隨iPhone 16將問世，讓台積電3奈米先登上首波高潮。
第4季非蘋陣營接棒，聯發科、高通都將端出首款3奈米5G旗艦晶片，聯發科為「天璣9400」、高通為「驍龍8 Gen 4」，都找台積電代工。
近期市場傳出，聯發科天璣9400在3D Mark專案實測中，GPU性能相比競品提升30%，而在同等跑分成績下，其功耗降低40%；高通驍龍8 Gen 4因為性能升級，表現有機會更勝蘋果晶片一籌，預料都將獲得手機品牌熱烈導入，為台積電3奈米帶來更多訂單。
AI晶片方面，超微先前提到明年將亮相的AI加速器晶片MI350系列，會以3奈米製程打造，且號稱AI效能躍進幅度為該公司史上最大，可預期也是交由台積電負責操刀，讓台積電3奈米接單持續熱轉。
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