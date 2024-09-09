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智邦進駐竹北AI園區 釋出500職缺

聯合報／ 記者黃羿馨
圖／新竹縣政府提供
圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹北市AI智慧園區4家廠商籌建中，其中全球網路通訊大廠「智邦科技」搶頭香將於11月10日開幕，提供500名AI軟硬體研發及測試相關職缺，智邦總部也搬遷進駐，成為產業聚落亮點。

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