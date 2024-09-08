電視面板報價連二減 大摩：未來數月價格下滑將減速

電視面板價格近來跌跌不休的趨勢，終將開始減速。外資摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「大中華科技硬體」產業報告中指出，由於中國大陸面板廠將於國慶長假期間大幅進行產能調整，將使未來數月面板價格下滑減速。

在台系面板供應鏈方面，大摩給予群創「中立」評級，以中期平均合理的股價淨值比0.5倍計算，目標價13.5元；友達因估值偏高，因此給予「劣於大盤」評級，目標價13.3元。

而大尺寸面板驅動IC大廠聯詠，則基於毛利率穩定、蘋果相關業務增長、及摺疊機帶來的上行潛力，加上下半年電視面板需求低於季節性的利空已反應在股價中，因此大摩給予「優於大盤」評級，目標價666元。

大摩科技產業分析師楊泓極長期追蹤面板產業，今年來不斷準確掌握面板價格的趨勢變化；而他繼7月初率先精準預測「面板價格下滑將提前來臨」的趨勢後，最新的觀點是：「電視面板價格近來跌跌不休的趨勢，終將開始減速」。

楊泓極說，自7月下旬開始，電視面板報價步入下跌循環後，在歷經8、9月的接連修正後，雖然目前看來短期內止跌轉彈的機率不高，但報價下跌將開始減速，主要是由於大陸面板廠將於10月國慶長假期間大幅進行產能調整所致。

從第3季的整體狀況來看，由於電視品牌的銷售表現不佳，加上廠家紛紛下調年度目標，使得通路庫存已比正常水平高出數周。因此，楊泓極預估第3季整體電視面板出貨量將季減0-5%，低於季節性的成長0-5%。

產能利用率方面，由於供給方自律嚴控產出將持續進行，面板廠面對市場需求放緩的情況，可能將透過降低產能利用率來減緩價格下降的壓力，因此楊泓極預期第3季面板產業的平均產能利用率，將由第2季的85%降至約80%。

而在財務數據表現上，由於多數面板廠，第2季受惠價格上漲、及超出季節性補庫存需求的帶動，營收與獲利紛紛增長。不過第3季隨著面板價格回跌，楊泓極預期面板廠商的利潤改善空間有限。

楊泓極強調，由於根據歷史模型顯示，面板價格與面板廠的股價表現之間，具有高度的正相關性，因此面板產業近期的相關不利因素，將加劇市場的悲觀情緒，因此對於面板產業抱持更為謹慎保守的立場。