三度出訪捷克 龔明鑫：以半導體為軸心深化產業合作

今年8月底，行政院秘書長龔明鑫三度率團出訪捷克，隨著台積電德國廠8月動土，龔明鑫看好捷克受惠於半導體群聚效應，未來將大放異彩，成為台廠前進歐洲市場灘頭堡，經濟部也規劃前進捷克設服務中心，協助台廠落地。

台灣半導體產業一直在全球供應鏈扮演舉足輕重角色，隨著美中貿易戰爆發，保護主義浪潮日益盛行，加上2020年爆發的COVID-19疫情，一度引爆全球晶片短缺，更讓各國政府清楚認知半導體產業的戰略地位。

半導體成為戰略物資，各國政府不願意受制於人，亟欲發展安全供應鏈，美國、日本、德國相繼向晶圓代工龍頭台積電招手，台積電基於分散市場以及客戶需求等考量，也積極拓展海外版圖，並於2023年8月宣布插旗德國德勒斯登設廠。

龔明鑫回憶，台積電確定投資德勒斯登的消息公布時，正是他擔任國發會主委、第二次訪問捷克之際，「我在簡報地圖上，畫了一個圈、告訴大家，這個距離一看就知道，（捷克）會成為很大的供應鏈聚落」。

台積電插旗德國 晶片三角概念成形

回顧台灣與捷克深入交流的契機，是2020年8月底，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪台，維特齊9月1日參訪立法院參訪並發表演說，是非邦交國議長中第一人，展現高度友台誠意。

為了延續民主國家的交流，龔明鑫於2021年初，率領共66人經貿考察團前進中東歐3國，當時也與捷克簽訂多項MOU；2023年再次訪捷克，並就合作方向展開更具體且細部討論。

疫情期間，各國政府爭相拉攏台積電，當時市場盛傳台積電將於歐洲設廠，但遲遲未獲證實。

龔明鑫坦言，與捷克交流期間，對方也提過台積電落腳捷克可能性，但他當場告訴對方，蓋晶圓廠得花費新台幣數千億元，外國政府要招攬台積電勢必得大力補助，不只如此，後續維護也非常耗費心力，對捷克而言，不見得是好主意。

「廠蓋在德國，不表示所有供應鏈都要在那邊」，龔明鑫直言，從企業角度來看，作為供應鏈，從地理條件、基礎建設來說，當然是德國最好，但價格昂貴，人力成本也是如此，除非是大型企業，否則中小企業很難負擔，在此情況下，捷克會是另一個選擇。

隨著台積電赴德國設廠，以德國為核心，往鄰國波蘭、捷克延伸，形成的「晶片三角」聚落，成為近年最熱門話題，龔明鑫更是在台積電確定投資德國消息一出，腦海馬上浮現半導體聚落藍圖。

龔明鑫表示，當時他正出訪捷克，隨著台積電證實投資計畫，他馬上與捷克更改議程，加入這項議題，向捷方傳達晶片供應鏈聚落的概念。

「最簡單的理由，德勒斯登離布拉格（捷克首都）的距離，遠比柏林（德國首都）近很多」，龔明鑫表示，除了地理位置優勢，台灣與布拉格又有直航班機，抵達布拉格後，前進德勒斯登只是1、2小時的時間。

不只台捷政府看到此機會，站在市場第一線的企業，早已嗅到商機。

捷克參議院副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）今年6月訪台，希望推動台捷「晶片合作」，並展開招商。龔明鑫表示，當時把捷克有意招商的訊息轉給台積電，希望台積電協助傳遞給供應商，沒想到廠商出席捷克舉辦的招商會非常熱絡，「現場椅子都不夠，還得搬椅子進來！」

許多企業當場表示對捷克有興趣，願意赴捷克考察，這也促成龔明鑫第三次出訪捷克，考察團更壯大，除了國發會、經濟部及國科會等跨部會官員，16家半導體供應鏈業者也隨行。

台廠考察捷克 龔明鑫看好烏斯季華麗轉身

龔明鑫此次出訪捷克，不只在首都布拉格與當地政府官員展開深度訪談，緊接著馬不停蹄走訪潛力投資地區，第2天前往西北方的烏斯季，第3天他與捷克科研創新部官員開會，台廠則前進東南方的布爾諾（Brno）參訪緯創工廠，向「投資前輩」取經，第4天則走訪庫特納霍拉。

龔明鑫說明，布拉格作為捷克首都，交通、機能自然最便利，布爾諾的科技、學術能量較強。

庫特納霍拉位於布拉格東方，最為人知的是國內代工大廠鴻海 (2317) 集團自2000年起，就前進捷克設立據點，廠區便位於庫特納霍拉，當時鴻海購入大片土地，隨著生意規模做大，廠區也逐漸擴充。

至於烏斯季，早期是煤礦區，但現在已經沒落，舉目所見一片荒蕪。但龔明鑫相當看好此處，因為烏斯季地理條件得天獨厚，「烏斯季有個好處，離德勒斯登最近，40分鐘就到了，好比台北到桃園的距離」。

烏斯季的背景，得追溯自二戰時期。龔明鑫表示，德國是日耳曼人、捷克則是斯拉夫人，烏斯季當初是日耳曼人居住之處，二戰過後，日耳曼人被趕走，但因為烏斯季是煤礦區，過去居住的也多是中下階層，導致日耳曼人遷離之後，捷克人也不太喜歡此處，「有點三不管地帶」。

而今年8月，台積電德國廠正式動土，長年覆蓋煤灰的烏斯季得以撥雲見日，甚至可望在未來10年，搖身一變，成為半導體供應鏈的投資首選。

龔明鑫點出2大優勢，一是緊鄰德國德勒斯登，地理條件絕佳，二是人力。他指出，烏斯季煤礦場陸續關閉，將持續釋放人力，只是這部分人力有沒有辦法轉換為科技人才，有賴捷克政府的引導。

台灣政府十分歡迎捷克學生來台學習半導體經驗，目前已有相關獎學金計畫，如針對捷克的關鍵技術學生獎學金計畫，以及向全球招攬的國際產業人才教育新型專班，整合政府、產業和大學資源，擴大吸引優秀國際生來台就讀與留台工作。

龔明鑫表示，上述獎學金計畫歡迎捷克生來台念半導體相關領域，除了學位，也可進行訓練，「有人會說，我們都幫人家訓練人才，未來會變成競爭對手，但未來半導體人才需求絕對不夠」。

龔明鑫認為，應以更宏觀、開放的態度來看待半導體人才培訓，訓練這批人才後，即便他們未來回到歐洲，也可能去台積電德國廠工作，或是進入半導體供應鏈企業，繼續成為台灣夥伴。

移植台灣園區經驗 經部將前進捷克設服務中心

2021年至2024年，龔明鑫4年內，就率團出訪捷克3次，見證台捷關係愈來愈緊密、台廠對投資捷克的興趣愈來愈濃厚。

這趟半導體經貿考察團圓滿落幕，龔明鑫表示，每個廠商關心的點不同，考量台積電德國廠最快2027年底量產，在這之前，廠商不急於馬上蓋工廠營運，而是先設據點，或是從物流起步，先蓋批發倉庫，熟悉當地資源。

另一方面，海外投資不同於台灣，「眉角」眾多，龔明鑫表示，在台灣，不只水、電、基礎設施全部弄好，政府甚至會考量到員工宿舍，但在海外，這些可能都沒有，或是必須由政府出面協調，很難單靠民間力量做到好。

龔明鑫指出，台灣園區經驗是得天獨厚的優勢，其他國家不見得能複製，但考量台捷產業合作長遠發展，經濟部預計於捷克設立服務中心，一方面了解廠商需求、一方面也能協助廠商與捷克政府投資單位對接，更有效率地溝通。

此外，政府在捷克設立服務中心後，就不用再定期率團前往考察，台灣廠商有興趣就過去，需要幫忙便直接洽詢服務中心。

儘管緊鄰德勒斯登的烏斯季，現在還是一片荒涼，龔明鑫說，回顧台商過去的發展歷程，很擅長在各國仍待開發的區域開疆闢土，10年、20年之後，「一定不一樣」。

龔明鑫進一步指出，外界過去多關注西歐的先進技術，組裝、生產則落在中國，但現在全球開始對中國製造產生疑慮，想要經營歐洲市場，勢必得在歐洲生產、製造，「（中東歐地區）機會就來了」。

龔明鑫直言，全球供應鏈重組、民主陣營尋找可信賴供應鏈，大環境對於台灣、中東歐都是有利局面，台灣本身就有堅實的半導體實力，又逢中東歐崛起；近年台灣與捷克已經在自由民主的基礎上，搭起友誼橋樑，期待未來能夠以半導體為軸心，繼續深化產業合作、布局歐洲市場。