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蘋果、華為新機亮相「強碰」大立光等供應鏈受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

華為終端宣布，也將於9月10日舉辦華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發布會，將與蘋果秋季發表會撞期，會中將發表三折手機，市場法人看好，大立光（3008）等台灣鏡頭廠、Hinge 廠將直接受惠。

法人機構表示，華為終端官方宣布，將於10日舉辦華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發布會，預期會中將發表華為三折疊手機，由於三摺疊面板成本高昂，推高手機售價，預期該手機定價約人民幣2萬元，由於價昂將影響銷量，預估產品生命週期銷量約20萬台，台灣供應鏈業者當中，鏡頭、Hinge 將直接受惠，其中，大立光可望供貨較高比重鏡頭，營運受惠。

展望大立光第3季，由於蘋果在 WWDC 2024上發表 Apple Intelligence，僅支援 A17 Pro 以後的處理器，iPhone 用戶若要體驗手機生成式AI功能，大部分的用戶需要換機，因此預期下半年為 iPhone 長線換機潮的起點，加上 iPhone 16 Pro 與 Pro Max 皆搭載潛望鏡頭，加大潛望鏡頭滲透率，iPhone 16 Pro Max 主鏡頭更換 CIS 需重新設計主鏡頭進一步增加鏡頭 ASP，皆推升營收成長，預估本季營收163.2億元，季增48.6%，稅後淨利59.5億元，季增32.4%，每股獲利（EPS）44.6元。

展望2024年，iOS18將AI導入 iPhone，可望推升換機需求，預期 iPhone16 Pro 與 Pro Max 皆將搭載5倍光學變焦鏡頭，增添潛望鏡頭出貨成長動能；華為 Mate60系列機種熱賣後，Android 陣營多款旗艦機種問世，帶動高階鏡頭出貨動能，預估2024年營收583.6億元，年增19.5%。

雖然模造玻璃鏡片大部分為外購，但鏡頭良率可望提升，加上 Android 旗艦機帶動高階鏡頭出貨成長，提升毛利率表現，預估全年毛利率將優於2023年，預估稅後淨利239億元，年增33.5%，EPS 為179元。

大立光 華為 蘋果 鏡頭

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