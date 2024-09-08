林本堅憂20年後大學沒老師 指「半導體業是始作俑者」

台灣半導體產業大量吸納人才，清大半導體研究學院院長林本堅6日出席 SEMICON 國際半導體展研發大師論壇時指出，他擔心長此以往，20年後學校將沒有相關領域老師，因為碩士都到企業去了，而半導體產業是始作俑者，必須負責。林本堅因浸潤式微影技術助台積電製程大突破，他也分享創新的3大秘訣。

林本堅表示他觀察到一個現象，也是半導體業界現在必須做得更好一點的，就是：負責創造老師。林本堅解釋，半導體產業現在把所有的人才，包括碩士畢業生都吸納過去，他拋出提問：那20年後我們沒有老師，沒有人去那邊當老師怎麼辦？

林本堅目前是， 他呼籲這是半導體產業界要負責的，「因為你們是始作俑者！」他表示，產業界很多地方比學校要進步，所以產業必須認真考慮，訓練員工去當老師，將造育英才列入考績考評，「否則的話，將來真的20年後沒有老師。」

半導體展研發大師論壇6日舉行，教育部政務次長葉丙成擔任主持人，包括日月光資深副總經理洪松井、力旺電子董事長徐清祥、台大電機資訊學院特聘教授張耀文、清大半導體研究學院院長暨工研院院士林本堅、聯發科企業策略及前瞻技術資深副總經理陸國宏都出席與談。

林本堅：創新有3關鍵

談到創新，林本堅分享7日到經濟部演講「創新自由的秘訣」內容，他表示，一個發明必須具備關鍵3點，首先是必須有「興趣」，其次要看到「需要」，帶著旺盛的興趣去解決這個需要，一旦興趣引發，什麼都不顧地埋頭去做，但更重要是「好奇心」，具備好奇心在面對同樣的事情卻能「看出那個需要」，留意適合做發明的課題，有興趣找到巧妙的事物去解決它。

力旺電子董事長徐清祥也呼應，他在學校帶學生研究，是有點子就做，不用管大家需要不需要，做完論文就放在抽屜裡，再提下一個計畫，要讓研究商品化或能貢獻產業是很難的，因為研發成果做出來，還得要找人試用，試用成功才能進入推廣期，這也是他離開學界創業原因。

他表示，在科技業挑創新題目會看兩點：客戶需要什麼？產業需要什麼？他也提醒，即使業界會期望將研究導入市場，但其實推廣也有不小挑戰，比方力旺一個IP要花5年研發，然後再經過3~5年推廣，必須一直教育市場，直到有10個客戶願意用了，大家才會敢用，因為沒有人要當第一隻白老鼠，所以創新研發是很辛苦的。

林本堅：呼籲政府如培養奧運選手般培養國才！

在人才議題上，林本堅表示，半導體學院除了培養專才跟通才，其實也應該要培養國才。國才是必須刻意培養，不是自然亂數產生的，必須有系統性的把天才本能的人培養出來，就像培養奧運選手，從小孩子就辨識找出，看到其潛能以國家之力培養啟發創意，這樣國家自然可以有一大堆很厲害的國才。

聯發科資深副總陸國宏分享他的觀察，因各國都積極吸收專才，他舉自身電路設計工作來說，希望招收碩士以上人才，但他發現國內跟海外學校老師態度有反差，台灣老師似乎急於讓學生早點畢業，非常不樂意學生花時間當實習生，反之，國外學校非常鼓勵碩士生實習，老師很樂意把學生放出校門。

葉丙成則回應，他在臺大教授時期與企業進行產學合作，台灣的企業跟教授簽合作，會設定期限內要交出多少技術或IP，導致教授在研發計畫中為了達成目標，沒有太多時間讓學生去公司實習，所以企業思維應該要轉變。

陸國宏則回應，以聯發科來說已經將產學合作做的非常制度化，IP或技術產出的要求雖有一定比重，但更大一部份的期許是人才，除發展技術，更期望互相瞭解怎樣的人才可以加入聯發科。

「跨領域學士」學位登場！鼓勵學生具備4力

在個人能力發展上，日月光資深副總洪松井表示，學生必須把握四個能力，這四力是跨越不同年代的重要能力，首先是「應用的能力」，其次是自己主動學習新知及自我判斷的能力，第三是必須有能力跟不同團隊合作，第四是保持生活平衡，這是必須自己規劃並付出努力去得到。

葉丙成則補充，教育部正在推動一個新的學士叫「跨領域學士（Bachelor of Interdisciplinary Studies），預計在下學期跟多所大學合作，若具跨領域學習興趣的學生完成四個輔系選修，畢業時將多領到一張學校頒發的「跨領域學士」證書，證書將會載明是具備哪四個領域專長。