台銀：當台商全球經營後盾 評估11大辦事處升格分行

台灣金控專訪3

台灣銀行是唯一在全球五大洲都有設據點的國銀，新任董事長凌忠嫄表示，除會評估鳳凰城、福岡等11間辦事處有無機會升格為分行，未來新的設點準則就是「台商去哪裡，服務就到哪裡」；另外，她也認為，企業投資動能仍在，台灣景氣走在穩健成長的道路上。

凌忠嫄過去曾擔任以協助國際貿易政策為業務主軸的輸出入銀行理事主席一職，8年後接掌國銀龍頭台灣銀行的她，接受中央社專訪時強調，一定會繼續做台商全球經營後盾。

台銀海外設有23個據點，是唯一在全球五大洲都有插旗的國銀，其中包含11間分行、1間支行，以及11家代表人辦事處。

凌忠嫄表示，考量台商到海外，想透過當地銀行取得資金大不易，且成本相對高，新的設點準則就是「台商去哪裡，服務就到哪裡」。

凌忠嫄指出，近年台積電前進美國、日本等地，台銀便隨其腳步設了鳳凰城、福岡辦事處，先實地觀察台商供應鏈的需求，同時，不少台商撤出中國，轉向新南向，雖然部分國家在申設上較為困難，台銀也先成立辦事處，若有業務、商機，可轉至鄰近的新加坡等分行承作，滿足台商需求。

她進一步表示，後續會通盤檢視11家代表人辦事處的業務量、人力配置，以及國際大環境發展，評估有無機會升格為分行，以提供當地台商更完整、全面的服務。

此外，談及國內外景氣展望，凌忠嫄指出，國際貨幣基金（IMF）預估明年全球經濟成長率將達3.3%、比今年稍好，「台灣自己也不錯」，科技、傳產等不同業別復甦力道雖有落差，但企業投資動能仍在，從銀行放款量成長就可觀察到這一現象；同時，就主計總處數據來看，國內景氣雖不是爆炸性地大幅增長，但也屬走在穩健成長的道路上。