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台積電領先關鍵 魏哲家：不與客戶競爭

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
台積電董事長魏哲家。 圖／聯合報系資料照片
台積電董事長魏哲家。 圖／聯合報系資料照片

台積電近日在官方LinkedIn上放上台積電董事長暨總裁魏哲家的Podcast獨家對話音檔，向全球約五十九點七萬名關注者宣揚台積公司的文化，並揭露技術領先關鍵。魏哲家說，台積電如今正使用ＡＩ、５Ｇ作為工具來改善世界，「我們正利用我們的半導體技術和產品，幫助世界創造更多更聰明的裝置」。

魏哲家在Podcast中指出，台積電與客戶合作創造技術，讓客戶引進產品，在目前全球三大技術領先供應商中，台積電是唯一一家能向全世界提供最佳性能、最好設備的純粹晶圓代工供應商。

魏哲家說，這不只是技術與產能，而是「信任」，「我們不與客戶競爭。所以客戶完全信任台積電。當客戶成功，我們就有機會展開業務，並與客戶共同成長」。

半導體 台積電 晶圓代工 魏哲家

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