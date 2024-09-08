台積電領先關鍵 魏哲家：不與客戶競爭

台積電近日在官方LinkedIn上放上台積電董事長暨總裁魏哲家的Podcast獨家對話音檔，向全球約五十九點七萬名關注者宣揚台積公司的文化，並揭露技術領先關鍵。魏哲家說，台積電如今正使用ＡＩ、５Ｇ作為工具來改善世界，「我們正利用我們的半導體技術和產品，幫助世界創造更多更聰明的裝置」。

魏哲家在Podcast中指出，台積電與客戶合作創造技術，讓客戶引進產品，在目前全球三大技術領先供應商中，台積電是唯一一家能向全世界提供最佳性能、最好設備的純粹晶圓代工供應商。

魏哲家說，這不只是技術與產能，而是「信任」，「我們不與客戶競爭。所以客戶完全信任台積電。當客戶成功，我們就有機會展開業務，並與客戶共同成長」。