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供應鏈轉移海外生產比降低 IC設計、伺服器等擴大國內比率

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
IC設計產品示意圖。 路透
IC設計產品示意圖。 路透

全球供應鏈大轉移，致我外銷接單海外生產比也出現明顯變化。經濟部統計指出，今年前七月海外生產比降至47.7%，近15年同期最低。經濟部表示，主因受惠AI需求擴增強勁，IC設計、伺服器、筆電及網通產品廠商擴大國內生產比重，拉高整體接單國內生產比率。

各業中一直以來以資訊通信業海外生產比最高，今年前七月海外生產比回落至80.9%，為近18年同期新低。資訊通信業海外生產比由2018年的94%大幅回落，這是我整體接單海外生產比下降主因。

經濟部統計處官員分析，近來全球消費性電子產品終端需求尚未回溫，加上AI伺服器產線移回台灣，導致資訊通信業海外生產比降低。然隨全球景氣緩步回升，終端需求逐漸回溫，下半年是手機新品推出旺季，資訊通信業下半年接單有望轉好，下半年海外生產比有望往上爬升。按往年情況，下半年海外生產比會比上半年高。

惟經濟部認為，隨著全球供應鏈轉移，長期而言，整體我外銷訂單海外生產比仍會維持下降趨勢。

我外銷訂單包括國內生產及海外生產，海外生產比下降，代表國內生產占比提升。經濟部統計處最新「外銷訂單海外生產實況調查」發現，我國2023年外銷訂單中，以國內生產比率占49.1%最高，較前一年上升0.3個百分點，為2013年以來近11年新高。今年前七月國內生產比更進一步提升至52.3%。

經濟部調查指出，2023年有海外生產廠商798家、占28.6%，海外生產原因以「配合客戶要求」占53.4%續居首位，較2022年上升3.3個百分點，其次為「生產成本低廉」占45.7%，較2022年下降4.0個百分點，相較於2010年最高達73.2%更是明顯減少，顯見生產成本低廉誘因明顯降低。

同時，外銷訂單海外生產貨品銷售流向中，「轉銷第三國」占69.1%，較2022年下降2.1個百分點；其次為「當地銷售」占25.8%，較2022年提高2.2個百分點，為有調查以來新高。

經濟部

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