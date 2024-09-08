蘋果即將發表新機 PCB廠迎利多...營運看升

蘋果即將發表的iPhone 16系列新機，被外界譽為是最強AI智慧機，法人看好，新機超級換機潮將啟動，供應鏈備貨營運升溫，蘋果概念股營運可期，除了台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等重要夥伴，預估零組件以PCB廠旺季升溫最顯著，臻鼎（4958）、欣興（3037）、台郡（6269）、華通（2313）、燿華（2367）、台光電（2383）與台虹（8039）等，皆可望受惠此波趨勢。

蘋果iPhone 16即將在台灣時間9月10日凌晨發表，新機被外界預期為搭載Apple Intelligence的最強AI智慧機，隨著最新款iPhone將現身，研究機構Counterpoint Research預期，iPhone 16推出後，搭載Apple Intelligence功能的iPhone數量可望在年底前突破1.25億支。

受惠智慧機新品備貨，蘋果PCB供應商8月營收普遍彈升，PCB龍頭臻鼎先前已上修營運展望，其8月合併營收178.14億元，月增32.4%，年增29.2%，歷年同期新高。

欣興8月營收達108.23億元，連續兩個月營收在百億元之上並創21個月新高，月增7.7%，年增17.4%。HDI龍頭華通8月營收重返70億元以上，月增4.2%，年成長8.4%。華通累計今年前八月營收461.69億元，年成長15.9%。

華通先前營運高峰是2023年10月的73.19億元，去年9至11月營收都在70億元以上，今年已提前在8月達到單月營收超過70億元。