魏哲家談台積電優勢 信賴是關鍵

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）官方社群LinkedIn近期更新董事長暨總裁魏哲家一段獨家談話，分享擁抱人工智慧（AI）新時代時，哪些基本價值觀支撐半導體行業AI的發展，其中談到台積電推動AI的獨特角色，魏哲家透露關鍵是，三大廠中唯一不和客戶競爭的信賴（Trust）：客戶可以全心全意信賴台積電。

魏哲家在台積電推動AI創新的podcast提到台積電獨特優勢，及其在超越產能以外推進AI的關鍵。

魏哲家說，今日AI已非常強大，台積電運用AI與5G當作工具，並運用半導體技術與產品協助世界創造諸多智慧裝置，也和客戶在技術上合作創造客戶需要的技術，讓客戶的產品能順利推出。

談到台積電在推動AI的獨特角色，魏哲家說，在三大領先的廠商中，台積電是唯一一家純晶圓代工者（pure play），也因此能提供世界最佳服務，最關鍵的不僅是技術、產能，更重要是信賴（Trust），台積電不和客戶競爭，客戶可以全心全意信賴台積電，這也是台積電的本質文化：只有客戶先成功，我們才有生意做並和客戶一起成長。

AI 台積電 魏哲家

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