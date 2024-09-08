台積電美國廠試產良率報捷 拚今年內完成量產準備
台積電（2330）美國亞利桑那州廠傳出試產新進展，新廠4月工程晶圓試產良率外傳媲美台灣南科廠，對此，台積電昨（7）日重申，專案照計畫進行，且進展良好。
由於台積電美國新廠今年4月試產迄今，良率快速追上南科晶圓廠，業界認為，該首座新廠今年內有機會力拚完成所有量產準備，若準備順利甚至有機會超前公司設定的2025年量產目標。
業界傳出，台積電美國亞利桑那州廠今年4月開始工程晶圓試產，良率已多次達成和南科晶圓18廠相同水準，表現與進度大幅超出預期，為此廠區特別慶祝達成里程碑，贈送該廠員工甜甜圈與蛋糕甜點等。
台積電美國亞利桑那州新廠的首座廠，預定2025年上半年開始以4奈米製程技術量產。台積電多次在法說會強調，相信一旦晶圓廠開始量產，將能夠在亞利桑那州的每一座晶圓廠，提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。
台積電先前4月已證實，首座晶圓廠取得重大進展，該晶圓廠已於4月進入採用4奈米製程技術的工程晶圓生產（engineering wafer production）。
台積電當時指出，獲得美國客戶的堅定承諾和支持，並計畫設立三座晶圓廠，這有助於創造更大的規模經濟。
依據台積電說明，美國亞利桑那州第二廠除了3奈米，也將延伸至2奈米以支持強勁的AI相關需求，並已完成第二座晶圓廠上梁，預計2028年開始生產。
台積電日前亦宣布計畫在亞利桑那州建造第三座晶圓廠，採用2奈米或更先進的製程技術，預計在21世紀20年代底（大約2029-2030年）生產。
對於台積電美國新廠布局再傳出進展，法人認為，台積電最先進製程根留台灣且優先量產，長期整體海外產能計畫穩定拉升，包含日本、德國、美國新廠等將先後加入營收貢獻，有望使台積電2028年長期海外產能達到總產能占比的20%，甚至將按海外補助投資進度而更高。
台積電是在2022年12月首度宣布擴大美國新廠投資，從120億美元投資擴張預計總投資金額到約400億美元，並在2024年4月再宣布加碼美國設第三廠，使投資將逾650億美元，台積電並和美國商務部共同宣布，雙方已簽署一份不具約束力的初步備忘錄，基於晶片與科學法案，台積將可獲最高達66億美元直接補助。
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