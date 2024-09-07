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蘋果AI技術驅動半導體需求 台積電成最大受惠者

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電。路透
台積電。路透

蘋果日前在WWDC上發表的 Apple Intelligence顯示在AI領域的雄心。隨著AI技術在蘋果產品中，帶動半導體需求增長。法人看好，台積電（2330）作為蘋果的主要晶片供應商，無疑是該趨勢中的最大受惠者。

蘋果將於本月10日舉辦年度秋季新品發表會，其中Apple Intelligence僅限於iPhone 16 Pro及以上的機型使用，成為該系列的一大賣點，正式版本預計將於10月推出，隨著AI相關功能的導入，市場普遍預期將有機會引發一波換機潮，進一步推動AI手機的滲透率提升。

外資美銀證券指出，隨著蘋果的 AI 技術需求增加，將進一步推動台積電的業務增長，更承載著高達25%的蘋果營收的相關訂單。台積電作為全球領先的晶圓代工廠，擁有先進的製程技術，特別是在3奈米和 5奈米製程方面，對於AI 晶片製造至關重要，且帶動平均銷售單價（ASP）將逐步上升。

值得注意的是，根據業內人士透露，外傳蘋果2025年考慮採2奈米晶片，iPhone 17系列有機會將採首批使用。法人補充，由於2奈米實際擴產規模遠大於3奈米，蘋果有望將是第一個2奈米開案的客戶，除了台積電直接受惠以外，同時也關注在2奈米市占率提升的中砂（1560）、家登（3680）、昇陽半導體（8028）等受惠標的。

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