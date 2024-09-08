蘋果、華為 9月10日新品大PK
智慧機品牌大廠蘋果、華為即將在10日陸續舉辦新品發表會，雙方除了將各自發表新款旗艦機外，也會推出新款穿戴式裝置或筆電產品。由於二家業者在科技產業至關重要，不少台廠均為供應鏈，因此堪稱今年下半年最重要的發布會。
蘋果新品發表會預計在台灣時間9月10日凌晨登場，包括大立光（3008）、華通（2313）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）等國內零組件供應鏈已摩拳擦掌，若新機銷售優於預期，供應鏈有望喜迎追單效益，挹注第4季業績表現。
外界推測，蘋果今年iPhone 16 Pro系列機種的螢幕將擴大，其中，iPhone 16 Pro為6.3吋，Pro Max為6.9吋，同時邊框都將縮窄，螢幕看起來更大；而主處理器晶片則是導入由台積電代工的A18 Pro，兩款相機鏡頭也將升級為4800萬像素超廣角，且Pro Max將擁有5倍潛望長焦。
值得注意的是，今年iPhone 16系列將配備獨立相機按鈕，支援一鍵進入相機介面，擁有點擊拍照、長按錄影兩個功能，但目前仍不確定此一按鈕是實體按鍵還是固態按鍵。
至於華為新品發表會則是在9月10日下午2點半舉行，外界認為，華為將發表新款主流旗艦機Mate70系列外，也將首度推出三折機，重新定義折疊機市場，藉此搶攻商機。
業界人士表示，華為去年的Mate 60系列經專業拆解後，竟有高達九成五以上零組件供應鏈全部來自中國大陸本地，幾乎達到手機「全國產化」的目標，顯示出華為不但自身的研發實力已恢復到跟其他國際大廠平起平坐的水準，就連供應鏈水準也同步獲得大幅提升。
業界人士進一步指出，估計今年新機Mate 70系列的供應鏈本土化程度應該也是與去年一樣，因此華為在技術實力上並不亞於其他歐美大廠，自然有底氣直接與蘋果正面對決。
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