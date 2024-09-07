蘋果iPhone 16啟動拉貨潮 PCB族群迎旺季

蘋果新機發表會在即，法人看好搭載人工智慧（AI）功能的iPhone 16將帶動新一波換機潮，主要PCB供應鏈近期受惠拉貨動能，生產軟板的臻鼎-KY 8月營收創同期新高，HDI板廠華通看好第3季營收可較第2季明顯成長。

市場預期，在AI新功能加持下，iPhone 16全系列下半年出貨可望達約9010萬支，較去年下半年的iPhone15成長10%。

生產軟板的臻鼎-KY 8月合併營收新台幣178.14億元，年增29.2%，月增32.4%，創下歷年同期新高；累計前8月營收961.94億元，年增21.5%，創下歷年同期次高。

臻鼎-KY表示，8月營收維持強勁年增與月增，以年增角度而言，IC載板營收年增幅度最大，並續創單月歷史新高；其次為行動通訊與車載、伺服器、基地台，分別創下歷年同期新高，整體營收表現符合公司先前法說會的預期。

臻鼎-KY指出，隨著下半年進入傳統旺季，客戶新品即將發布，將持續受惠客戶新品備貨需求，同時IC載板、伺服器、車載也將成長，下半年各產品線的產能利用率預期都將攀升，正向看待全年營運表現。

HDI板廠華通累計上半年每股純益1.8元，為近20年來同期次高，華通為蘋果公司主要供應商，今年在軟板、軟硬複合板的訂單有新斬獲狀況下，看好第3季營收可較第2季明顯成長。

HDI板上游的台光電除了身為蘋果概念股，近期也受惠高階AI伺服器、5G及電動車等應用需求成長，8月營收顯著提升；台光電8月營收新台幣57.41億元，年增47.54%。