聽新聞
test
0:00 / 0:00
物價通膨 汽車修護等7職類技檢費擬調漲
勞動部辦理全國術士技能檢定，因物價通膨致材料費上漲，擬調漲汽車修護、車輛塗裝、自來水管配管及太陽光電設置等7職類的技能檢定費用，調漲費用從新台幣50元到480元。
勞動部勞動力發展署近期預告技術士技能檢定規費收費標準修正草案，擬調漲汽車修護、車輛塗裝、自來水配管及太陽光電設置等7職類術科技能檢定費用。
勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長黃俐文告訴中央社記者，由於物價通膨，部分職類的術科測試所需材料價格也調漲，將調整7個職類的技能檢定費用。
這7職類包含汽車修護、車輛塗裝、自來水管配管、職業潛水、車床-車床項、電腦輔助機械設計製圖及太陽光電設置。
根據預告法規，調整費用從50元至480元不等，其中以車輛塗裝乙級的費用從3200元調漲到3680元最多，其次是自來水管配管乙級從4530元調漲到4935元、太陽光電設置從3360元調漲到3000元、車量塗裝丙級從2200元調漲到2450元等。
黃俐文說，距離這7個職類上次調整費用都已經有一段時間，像是車輛塗裝上次調整費用已經是民國91年、自來水管配管則是95年，最近的是太陽能光電設置，上次調整為105年，這次調漲是經過各項評估以及可吸收費用後不得已才做的決定。
根據提供數據，這7個職類近3年平均總計報考人數為9956人。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 蘋果發表會9月10日登場！iPhone 16等10新品預測懶人包 改了什麼一次看
📢 開箱／實測Pixel 9、Pixel 9 Pro XL望遠夜拍！AI修圖換物件驚豔 士林夜市秒變白天
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 iPhone 16 Pro被洩14秒影片有2大亮點！平價版實機也曝光被讚「這支會大賣」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言