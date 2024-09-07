快訊

對流雲系發展旺盛…11縣市大雨 雨彈一路轟到晚上

大量濃煙狂竄！新北三重電鍍工廠傳火警 出動54車、114消防員搶救

基層炸鍋…交長突拋「最古老方法」防行人死亡率 員警痛批：無基本專業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

物價通膨 汽車修護等7職類技檢費擬調漲

中央社／ 台北7日電
勞動部辦理全國術士技能檢定，因物價通膨致材料費上漲，擬調漲汽車修護、車輛塗裝、自來水管配管及太陽光電設置等7職類的技能檢定費用，調漲費用從新台幣50元到480元。情境示意圖。圖／Ingimage
勞動部辦理全國術士技能檢定，因物價通膨致材料費上漲，擬調漲汽車修護、車輛塗裝、自來水管配管及太陽光電設置等7職類的技能檢定費用，調漲費用從新台幣50元到480元。情境示意圖。圖／Ingimage

勞動部辦理全國術士技能檢定，因物價通膨致材料費上漲，擬調漲汽車修護、車輛塗裝、自來水管配管及太陽光電設置等7職類的技能檢定費用，調漲費用從新台幣50元到480元。

勞動部勞動力發展署近期預告技術士技能檢定規費收費標準修正草案，擬調漲汽車修護、車輛塗裝、自來水配管及太陽光電設置等7職類術科技能檢定費用。

勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長黃俐文告訴中央社記者，由於物價通膨，部分職類的術科測試所需材料價格也調漲，將調整7個職類的技能檢定費用。

這7職類包含汽車修護、車輛塗裝、自來水管配管、職業潛水、車床-車床項、電腦輔助機械設計製圖及太陽光電設置。

根據預告法規，調整費用從50元至480元不等，其中以車輛塗裝乙級的費用從3200元調漲到3680元最多，其次是自來水管配管乙級從4530元調漲到4935元、太陽光電設置從3360元調漲到3000元、車量塗裝丙級從2200元調漲到2450元等。

黃俐文說，距離這7個職類上次調整費用都已經有一段時間，像是車輛塗裝上次調整費用已經是民國91年、自來水管配管則是95年，最近的是太陽能光電設置，上次調整為105年，這次調漲是經過各項評估以及可吸收費用後不得已才做的決定。

根據提供數據，這7個職類近3年平均總計報考人數為9956人。

勞動部 調漲 通膨

延伸閱讀

將起徵碳費 彭啓明：不要恐慌綠色通膨

憂徵碳費帶綠色通膨 李彥秀：政府應避民眾淪通膨難民

諾貝爾獎得主看貨幣決策 史提格里茲批Fed緊縮太快

易綱：專注對抗通縮壓力

相關新聞

台積電持續領先的關鍵？魏哲家LinkedIn低調揭密這2字

「如今，我們正在使用AI（人工智慧）、5G作為工具來改善世界。」台積電董事長暨總裁魏哲家說，「我們正利用我們的半導體技術...

美國新廠試產良率媲美南科 台積電：專案照計畫進行

台積電（2330）美國亞利桑那州廠再度傳出試產進展，新廠試產良率外傳媲美台灣南科廠，對此，台積電今日重申，專案照計畫進行...

蘋果iPhone 16啟動拉貨潮 PCB族群迎旺季

蘋果新機發表會在即，法人看好搭載人工智慧（AI）功能的iPhone 16將帶動新一波換機潮，主要PCB供應鏈近期受惠拉貨...

物價通膨 汽車修護等7職類技檢費擬調漲

勞動部辦理全國術士技能檢定，因物價通膨致材料費上漲，擬調漲汽車修護、車輛塗裝、自來水管配管及太陽光電設置等7職類的技能檢...

談台積電推動AI的獨特角色 魏哲家透露關鍵

台積電（2330）官方社群LinkedIn近期更新董事長暨總裁魏哲家一段獨家談話，分享擁抱人工智慧的新時代時，哪些基本價...

台積電供應鏈要去捷克「打群架」！崇越揪台廠一起佈局 「歐洲竹科」何時成形關鍵有二個

台積電的德國德勒斯登晶圓廠上個月舉行動土典禮，預定2027年底投產，這不僅是護國神山的又一個里程碑，也是台灣半導體供應鏈開始考量布局歐洲的契機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。