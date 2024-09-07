物價通膨 汽車修護等7職類技檢費擬調漲

勞動部辦理全國術士技能檢定，因物價通膨致材料費上漲，擬調漲汽車修護、車輛塗裝、自來水管配管及太陽光電設置等7職類的技能檢定費用，調漲費用從新台幣50元到480元。

勞動部勞動力發展署近期預告技術士技能檢定規費收費標準修正草案，擬調漲汽車修護、車輛塗裝、自來水配管及太陽光電設置等7職類術科技能檢定費用。

勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長黃俐文告訴中央社記者，由於物價通膨，部分職類的術科測試所需材料價格也調漲，將調整7個職類的技能檢定費用。

這7職類包含汽車修護、車輛塗裝、自來水管配管、職業潛水、車床-車床項、電腦輔助機械設計製圖及太陽光電設置。

根據預告法規，調整費用從50元至480元不等，其中以車輛塗裝乙級的費用從3200元調漲到3680元最多，其次是自來水管配管乙級從4530元調漲到4935元、太陽光電設置從3360元調漲到3000元、車量塗裝丙級從2200元調漲到2450元等。

黃俐文說，距離這7個職類上次調整費用都已經有一段時間，像是車輛塗裝上次調整費用已經是民國91年、自來水管配管則是95年，最近的是太陽能光電設置，上次調整為105年，這次調漲是經過各項評估以及可吸收費用後不得已才做的決定。

根據提供數據，這7個職類近3年平均總計報考人數為9956人。