台積電持續領先的關鍵？魏哲家LinkedIn低調揭密這2字

「如今，我們正在使用AI（人工智慧）、5G作為工具來改善世界。」台積電董事長暨總裁魏哲家說，「我們正利用我們的半導體技術和產品，幫助世界創造更多更聰明的裝置。」

台積電近日在官方LinkedIn上，放上一段魏哲家的Podcast獨家對話音檔，向全球約59.7萬名關注者，熱情宣揚台積公司的精神、文化，並揭露技術領先關鍵。

台積電貼文指出，「當我們擁抱AI新時代的到來，什麼才是支撐半導體產業AI發展的基本價值？來加入我們！聽聽台積電董事長兼執行長 C.C.博士在本期『與台積電一起推動AI創新』的Podcast獨家對話。了解台積電的獨特優勢，以及台積推動AI超越絕對極限的關鍵。」

魏哲家在Podcast中指出，台積電與客戶合作創造技術，讓客戶引進產品，在目前全球三大技術領先供應商中，台積電卻是唯一一家能向全世界提供最佳性能、最好設備的純粹晶圓代工供應商（pureplay）。」

魏哲家進一步解釋，這不只是技術與產能，而是一種「信任」（it's a trust. ），「我們不與客戶競爭。所以客戶完全信任台積電。這就是台積電的本質，是一種文化：當客戶成功，我們就有機會展開業務，並與客戶共同成長。」