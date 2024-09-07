美國新廠試產良率媲美南科 台積電：專案照計畫進行
台積電（2330）美國亞利桑那州廠再度傳出試產進展，新廠試產良率外傳媲美台灣南科廠，對此，台積電今日重申，專案照計畫進行，並且進展良好。
台積電多次在法說會上強調，相信一旦晶圓廠開始量產，將能夠在亞利桑那州的每一座晶圓廠提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。
台積電先前4月已提到，在亞利桑那州每一座晶圓廠的潔淨室面積 都約是業界一般邏輯晶圓廠的兩倍大。首座晶圓廠取得了重大進展，該晶 圓廠已於4月進入採用N4製程技術的工程晶圓生產(engineering wafer production)，將按計畫在2025年上半年開始量產。
台積電當時也指出，獲得了美國客戶的堅定承諾和支持，並計畫設立三座晶圓廠，這有助於創造更大的規模經濟。
依據台積電說明，美國亞利桑那州第二廠除了3奈米也將延伸至2奈米以支持強勁的AI相關需求，並已完成了第二座晶圓廠上樑，並預計 於2028年開始生產。
台積電日前亦宣布計畫在亞利桑那州建造第三座晶圓廠，採用2奈米或更先進的製程技術，預計在21世纪20年代底（大約2029-2030年）進行生產。
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