亞利桑那州廠良率傳與南科廠相當 台積電：進展良好
台積電美國亞利桑那州廠傳出有不錯進展，試產良率已達與台灣的南科廠相當水準。台積電表示，專案照計畫進行，並且進展良好。
彭博（Bloomberg）引述消息人士報導，台積電亞利桑那州第一座晶圓廠4月開始採用4奈米製程進行工程晶圓生產，良率已與南科廠相當，有望實現其目標。台積電對此表示，專案照計畫進行，並且進展良好。
台積電計劃在亞利桑那州設立3座晶圓廠，每一座晶圓廠的潔淨室面積都是業界一般邏輯晶圓廠的2倍大。第1座晶圓廠預計在2025年上半年開始量產。
台積電亞利桑那州第2座晶圓廠將採用2奈米製程技術，支持強勁的AI相關需求，預計2028年開始生產。第3座晶圓廠將採用2奈米或更先進的製程技術。
台積電指出，一旦晶圓廠開始量產，將能夠在亞利桑那州的每一座晶圓廠提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 蘋果發表會9月10日登場！iPhone 16等10新品預測懶人包 改了什麼一次看
📢 開箱／實測Pixel 9、Pixel 9 Pro XL望遠夜拍！AI修圖換物件驚豔 士林夜市秒變白天
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 iPhone 16 Pro被洩14秒影片有2大亮點！平價版實機也曝光被讚「這支會大賣」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言