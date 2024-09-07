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亞利桑那州廠良率傳與南科廠相當 台積電：進展良好

中央社／ 台北7日電
台積電美國亞利桑那州廠傳出有不錯進展，試產良率已達與台灣的南科廠相當水準。路透
台積電美國亞利桑那州廠傳出有不錯進展，試產良率已達與台灣的南科廠相當水準。路透

台積電美國亞利桑那州廠傳出有不錯進展，試產良率已達與台灣的南科廠相當水準。台積電表示，專案照計畫進行，並且進展良好。

彭博（Bloomberg）引述消息人士報導，台積電亞利桑那州第一座晶圓廠4月開始採用4奈米製程進行工程晶圓生產，良率已與南科廠相當，有望實現其目標。台積電對此表示，專案照計畫進行，並且進展良好。

台積電計劃在亞利桑那州設立3座晶圓廠，每一座晶圓廠的潔淨室面積都是業界一般邏輯晶圓廠的2倍大。第1座晶圓廠預計在2025年上半年開始量產。

台積電亞利桑那州第2座晶圓廠將採用2奈米製程技術，支持強勁的AI相關需求，預計2028年開始生產。第3座晶圓廠將採用2奈米或更先進的製程技術。

台積電指出，一旦晶圓廠開始量產，將能夠在亞利桑那州的每一座晶圓廠提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。

台積電 奈米 晶圓廠

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