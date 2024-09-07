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談台積電推動AI的獨特角色 魏哲家透露關鍵

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）官方社群LinkedIn近期更新董事長暨總裁魏哲家一段獨家談話，分享擁抱人工智慧的新時代時，哪些基本價值觀支撐著半導體行業人工智慧的發展，其中談到台積電推動AI的獨特角色，魏哲家透露關鍵是，3大廠中唯一不和客戶競爭的信賴（Trust）：客戶可以全心全意信賴台積電。

魏哲家在台積電推動人工智慧創新的podcast提到台積電獨特優勢及其在超越產能以外推進人工智慧的關鍵。

魏哲家說，今日AI已非常強大，台積電運用AI與5G當作工具並運用半導體技術與產品協助世界創造諸多智慧裝置，我們也和客戶在技術上合作創造客戶所需要的技術讓客戶的產品能順利推出。

談到台積電在推動AI的獨特角色，魏哲家說，在三大領先的廠商中我們是唯一一家純晶圓代工者（Pure play），我們也因此能提供世界最佳服務，而最關鍵的不僅是技術、產能，更重要是信賴（Trust），台積電不和客戶競爭，客戶可以全心全意信賴台積電，這也是台積電的本質文化：只有客戶先成功，我們才有生意做並和客戶一起成長。

人工智慧 台積電 魏哲家

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