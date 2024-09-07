聽新聞
test
0:00 / 0:00

艾司摩爾：新EUV能耗減少

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

半導體設備業者艾司摩爾（ＡＳＭＬ）昨日在SEMICON Taiwan半導體展，分享新一代高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影技術，艾司摩爾High NA EUV產品管理副總裁Greet Storms表示，新一代設備雖貴，但絕對值得。

High NA EUV於二○二三年問世，去年底出貨給首家下單的美系客戶，亞洲客戶將於今、明年陸續安裝。

不過，ＥＵＶ設備被喻為吃電怪獸，但ＡＳＭＬ提出統計指出，二○一八年到二○二三年五年間，ＥＵＶ曝光每片晶圓能耗減少近百分之四十，希望到二○二五年再減少近百分之卅五能耗。

半導體 摩爾 晶圓

延伸閱讀

裕隆鐵娘子的魄力與修養 吳舜文從不買珠寶不化濃妝永遠一席典雅旗袍

媒體封千億大律師！ 裕隆分割成立裕日車、開發金併金鼎、艾司摩爾併漢微科 皆出自他手

政院承認北部缺電 侯友宜：缺電廠商怎麼扎根？

股市大屠殺進場撿便宜 大型投資人逢低搶進買了這些科技股

相關新聞

美限制AI晶片銷陸 我擬跟進

外媒報導，美國將針對中國等競爭對手，加強高科技關鍵技術的出口管制，例如半導體製造設備及量子電腦等，日本與荷蘭將跟進美國作...

艾司摩爾：新EUV能耗減少

半導體設備業者艾司摩爾（ＡＳＭＬ）昨日在SEMICON Taiwan半導體展，分享新一代高數值孔徑極紫外光（High N...

黑神話悟空送件審核 數發部：業者有上傳部分文件

中國遊戲開發商遊戲科學（Game Science Studio）打造的遊戲「黑神話：悟空」全球熱銷，不過還沒在台灣上市，...

半導體展落幕 瑞銀列台積電、SK海力士、三星為「頂級選擇」

台灣國際半導體展本周落幕，儘管近期全球爭論AI是否泡沫化，進而影響資本市場表現，但透過此次半導體展中的CEO峰會，外資瑞...

客戶結束委託代工業務 品安重訊表示11月將資遣近半數員工

記憶體模組廠商品安（8088）6日宣布，因客戶將於11月30日結束所有委託代工業務，預計採取緊縮措施因應，將在11月資遣...

印能推出三款新品 大幅提升半導體製程良率

高階半導體製程中，氣泡、散熱和翹曲問題對於提升產品可靠性、效能和生產良率更為重要，這些問題若未能妥善解決，將導致元件過熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。