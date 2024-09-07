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美限制AI晶片銷陸 我擬跟進

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

外媒報導，美國將針對中國等競爭對手，加強高科技關鍵技術的出口管制，例如半導體製造設備及量子電腦等，日本與荷蘭將跟進美國作法。經濟部長郭智輝六日表示，尊重世界規範，台灣無法獨立於友好國家的規範之外，「我想我們會跟進」。

美國商務部正在對特定類型產品實施全球出口管制，五日聲明表示，隨著軍事關鍵技術推陳出新，愈來愈需要監管它們的動向，以確保這些品項不會被用於違反美國國家安全或外交政策的目的。

技術管制對象明顯就是中國，美國近期對用於開發ＡＩ（人工智慧）的先進晶片，限制出口至中國，而荷蘭與日本先前也曾與美國同步，限制部分晶片製造設備出口到中國，以阻止中國發展ＡＩ及尖端武器的進度。

美國商務部 荷蘭

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