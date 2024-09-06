新極紫外光設備價格不斐 ASML：百億EUV客戶都下單了
艾司摩爾（ASML）推出高數值孔徑極紫外光微影（High-NA EUV）設備，並拚2026年量產。ASML昨（6）日表示，所有EUV客戶都在研發階段下單。法人看好，新設備後續出貨，隨先進製程推進，ASML概念股家登（3680）、崇越、華立、閎康都等可望受惠。
ASML大客戶台積電率先將極紫外光微影（EUV）設備導入7奈米量產，不過台積電業務開發資深副總經理暨副共同營運長張曉強今年公開表示「喜歡High-NA EUV的能力，但不喜歡標價」。台積電計畫今年採購高數值孔徑EUV，但以研發用途為主，尚未導入生產。業界預估，高數值孔徑EUV售價超過4億歐元（約新台幣141億元），價格不斐。
ASML計畫今年出貨至少5-6台高數值孔徑EUV，英特爾今年4月喊出採購首台高數值孔徑EUV並組裝完成，預計於2027年啟用、用於14A 製程。台積電確定今年至少採購一台，SK海力士計畫明年導入，三星原先計劃明年取得，希望今年底研發部門就能買進。
High-NA EUV產品管理副總裁 Greet Storms 昨日面對「高價」議題，巧妙回應「相信客戶很會議價」。她表示，ASML持續發展新的技術，每個EUV客戶在研發階段都看中高數值孔徑EUV，也都已下單。2026年希望能夠推動量產，但仍看客戶製程成本等總體考量。
據了解，高數值孔徑EUV已於去年底開始陸續出貨，預計每小時可曝光超過185片晶圓，支援2奈米以下邏輯晶片及相似電晶體密度的記憶體晶片量產。
ASML強調，在先進製程晶片製造中導入高數值孔徑EUV產品，可簡化製程工序、減少光罩數量，達到產能和良率提升，減少製造每片晶圓的能耗。估計在先進製程中導入包括EUV 和高數值孔徑EUV，2029年生產每一片晶圓使用的100度電，實際為整體製程節省200度電。根據ASML 2023年報，從2018年到2023年，EUV曝光每片晶圓能耗減少近40%，希望到2025年再減少30-35% 的能耗。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 蘋果發表會9月10日登場！iPhone 16等10新品預測懶人包 改了什麼一次看
📢 開箱／實測Pixel 9、Pixel 9 Pro XL望遠夜拍！AI修圖換物件驚豔 士林夜市秒變白天
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 iPhone 16 Pro被洩14秒影片有2大亮點！平價版實機也曝光被讚「這支會大賣」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言