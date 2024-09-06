蘇姿丰、魏哲家 入列AI百大人物

美國《時代雜誌》（TIME）5日公布「AI領域百大影響力人物」名單，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳連兩年入選，而台積電（2330）董事長魏哲家、超微半導體董事長暨執行長蘇姿丰也都榜上有名。

這分「AI領域百大影響力人物」（TIME 100/AI）名單，共分為四大類，分別包括領導者、創新者、塑造者及思想家。

黃仁勳和魏哲家被列入領導者類別，而領導者名單還包括Google執行長皮伽、微軟執行長納德拉、OpenAI執行長奧特曼、 Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏等知名人物。

黃仁勳去年即入選領導者，時代雜誌介紹，這位身著皮夾克的輝達執行長，被視為科技界的搖滾明星。

時代雜誌也指出，魏哲家目前負責領導全球最大的半導體晶圓代工廠台積電，自2018年起擔任執行長，並自今年6月擔任董事長。隨著AI崛起，台積電的重要性大增，它是目前全球唯一一家能夠製造先進AI系統所需晶片的公司。