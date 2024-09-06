徐秀蘭：推動AI產業化
工研院昨日授予五位企業家院士頭銜，中美晶（5483）暨環球晶董事長暨執行長徐秀蘭昨（6）日表示，未來將和工研院有三大項目的緊密合作，推動半導體的AI產業化、綠能解決方案和新材料解決方案，將工研院的技術實現產業化、落地化。
徐秀蘭昨日表示，過去跟工研院合作得到協助，未來也將在AI與綠能等方面和工研院合作。她強調AI產業化的重要，當前半導體製程裡面靠人力已經不夠，數千個檢驗項目，光靠工程師已經完全沒辦法，在先進製程要導入AI產業化，半導體讓AI成為可能，AI也會讓半導體成為可能。
徐秀蘭表示，未來在這三大領域包括AI、能源及新材料的解決方案未來要和工研院多學習，工研院如果有這方面的技術提供可透過與中美矽晶及環球晶合作達成產業化。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 蘋果發表會9月10日登場！iPhone 16等10新品預測懶人包 改了什麼一次看
📢 開箱／實測Pixel 9、Pixel 9 Pro XL望遠夜拍！AI修圖換物件驚豔 士林夜市秒變白天
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 iPhone 16 Pro被洩14秒影片有2大亮點！平價版實機也曝光被讚「這支會大賣」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言