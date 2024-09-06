徐秀蘭：推動AI產業化

經濟日報／ 記者李泠秭／新竹報導

工研院昨日授予五位企業家院士頭銜，中美晶（5483）暨環球晶董事長暨執行長徐秀蘭昨（6）日表示，未來將和工研院有三大項目的緊密合作，推動半導體AI產業化、綠能解決方案和新材料解決方案，將工研院的技術實現產業化、落地化。

徐秀蘭昨日表示，過去跟工研院合作得到協助，未來也將在AI與綠能等方面和工研院合作。她強調AI產業化的重要，當前半導體製程裡面靠人力已經不夠，數千個檢驗項目，光靠工程師已經完全沒辦法，在先進製程要導入AI產業化，半導體讓AI成為可能，AI也會讓半導體成為可能。

徐秀蘭表示，未來在這三大領域包括AI、能源及新材料的解決方案未來要和工研院多學習，工研院如果有這方面的技術提供可透過與中美矽晶及環球晶合作達成產業化。

AI 半導體 工研院

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