工研院新科院士發表感言 黃仁勳：機器人是千載難逢機遇

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
工研院舉辦「第十三屆院士授證典禮」，左起為工研院院長劉文雄、中美矽晶董事長徐秀蘭、經濟部長郭智輝、副總統蕭美琴、工研院董事長吳政忠、宏碁集團創辦人施振榮、宏碁董事長陳俊聖、臺中榮民總醫院院長陳適安。 工研院／提供
工研院舉辦「第十三屆院士授證典禮」，左起為工研院院長劉文雄、中美矽晶董事長徐秀蘭、經濟部長郭智輝、副總統蕭美琴、工研院董事長吳政忠、宏碁集團創辦人施振榮、宏碁董事長陳俊聖、臺中榮民總醫院院長陳適安。 工研院／提供

工研院昨（6）日授予輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在內的五位企業家工研院院士頭銜，黃仁勳透過預錄影片發表感言，強調「輝達創造的一切皆始於台灣」。

輝達與台灣有長期合作的歷史與優勢，台灣是輝達重視的合作夥伴，呼籲機器人技術是台灣千載難逢的機遇，因為台灣的製造業是一個策略優勢。

工研院昨（6）日舉辦「第十三屆工研院院士授證典禮」，新科院士共有五位，包括NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳、AMD董事長暨執行長蘇姿丰、宏碁董事長暨執行長陳俊聖、中美矽晶及環球晶董事長暨執行長徐秀蘭、臺中榮民總醫院院長陳適安。黃仁勳與蘇姿丰都特地錄製影片致詞。

黃仁勳表示，工研院在全世界科技扮演了核心且舉足輕重的角色，對獲得院士感到自豪，希望工研院未來勇於參與AI人工智慧，為未來科技做出重要貢獻。

輝達的GPU改寫伺服器生態，與廣達（2382）、鴻海、英業達和緯創等業者合作打造了AI超級電腦和現代資料中心。黃仁勳說，輝達攜手台灣製造業，打造未來機器人工廠。

他也表示，台灣成就今日輝達，並且一起推動AI產業革命，輝達與台積電一起透過堆疊晶片和3D封裝，重新定義晶片；伺服器代工業者正在為Hopper的強勁需求出貨，也將生產Blackwell AI超級電腦。他表示，這些技術的原來來自工研院，在台灣生產。

黃仁勳說，台灣雖沒有跟上軟體時代，但是全球領先的製造中心，在AI浪潮中，台灣龐大製造業具策略優勢，機器人技術發展，台灣可突破人口限制，實現增長。

工研院 輝達 黃仁勳

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