半導體展CEO峰會 瑞銀：AI增長潛力樂觀

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台積電認為，未來幾年AI年複合成長率（CAGR）將達50%。 路透
台積電認為，未來幾年AI年複合成長率（CAGR）將達50%。 路透

台灣國際半導體展昨（6）日落幕。儘管近期全球爭論AI是否泡沫化，影響資本市場表現，但此次半導體展CEO峰會相關科技大咖對AI增長潛力保持樂觀看法，等同為未來AI發展趨勢定調。

外資瑞銀證券並將台積電（2330）、SK海力士、三星、邁威爾（Marvell）等列為AI半導體頂級選擇，前景亮眼。

瑞銀台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）分析，在半導體展CEO峰會中，各科技大咖對AI增長潛力保持樂觀看法，如微軟強調AI正成為GDP與資本支出催化劑，並由超大規模運算公司推動。

台積電認為，未來幾年AI年複合成長率（CAGR）將達50%；邁威爾指出，每代新基礎模型所需計算能力，將以每代增長10倍速度成長；比利時微電子（Imec）表示，計算加速從每二年二倍縮短至每六個月增長二倍。

SK海力士也指出，AI仍處於通往人工通用智能（AGI）的第一階段，需解決散熱、記憶體頻寬等技術；Google分享透過將AI融入旗下六個超過20億日活躍用戶產品中，推動AI變現，讓每一位用戶都能便捷地接觸資訊。

基於CEO峰會內容，瑞銀將全球領先的AI半導體公司，包括台積電、SK海力士、三星及邁威爾列為AI半導體頂級選擇，主因在高效能運算領域，該龍頭扮演舉足輕重角色，推動整體產業發展。

隨著AI技術快速發展，現有AI基礎設施無法跟上計算需求的爆炸性增長。艾藍迪指出，全球AI計算需求每二年增長10倍，速度是摩爾定律的五倍。

為突破瓶頸，關鍵在於「矽技術」的進步，包括矽縮放、共同封裝光學及先進封裝技術等。

此外，機架基礎設施也必須進行優化，包括冷卻系統、網絡和電力管理，才能有效支持更大的數據流量。

AI SK海力士 半導體

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