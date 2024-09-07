鴻海攻車用底盤模組 報捷
鴻海（2317）集團積極發展車用零件、電動車事業。旗下新組成的采埃孚富士康底盤模組公司（ZFFCN）昨（6）日宣布，預計到2029年，銷售額將成長一倍，從目前的40億歐元（約新台幣1,431億元）增至80億歐元（約新台幣2,862億元），將帶動鴻海集團在車用零組件業務的快速增長，為鴻海集團在蘋果、AI伺服器之外，拉出第三條成長曲線。
鴻海旗下夏普（SHARP）昨日也表示，9月17日於舉行2024年夏普科技日，將展示其電動車（EV）概念模型「LDK+」。這款概念模型是夏普與鴻海，基於EV開放平台合作規劃開發。
夏普持續進行轉型，包括成立AI資料中心、進軍電動車領域，擺脫過去面板工廠虧損的陰霾。
鴻海今年5月公告，與采埃孚集團（ZF Group）完成乘用車底盤系統合資公司，鴻海以3.32億歐元（約新台幣115.5億元）收購采埃孚底盤模組公司（ZF Chassis Modules GmbH）50%股權及Class A特別股。采埃孚集團是全球汽車零部件一級供應商，在全球擁有25個生產基地，主要客戶包括BMW、賓士、Stellantis、Jaguar Land Rover等。
ZFFCN執行長Eike Dorff表示，公司的底盤模組專業技術在市場上處於領先地位。近期獲得的訂單，將對中國大陸業務帶來長期成長動能，亦將吸引更多新客戶。ZFFCN中國區副總許君則指出，期待獲得更多訂單，希望大陸的全新工廠早日投產。
ZFFCN瀋陽鐵西新工廠和多款新車型平台將陸續投產，新工廠將於2025年完工。目前ZFFCN的瀋陽和北京工廠服務兩家頂級汽車製造商，為11款不同車型配套生產車軸模組。在產能上，瀋陽的鐵西新工廠計劃將於2025年完工，以滿足強勁的訂單需求。北京工廠將於2026年生產基於新平台的前後車軸組，瀋陽工廠全新的汽車平台，也將於2028年開始量產。
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