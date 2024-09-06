十銓8月營收21.14億元 月減27.1%

十銓今日公布8月單月營收21.14億元，月減27.1%，但年增仍達68.1%，主因8月專案訂單比上月減少，電競品牌穩定挹注營收，十銓表示，雖然消費者市場需求尚在盤整，但高頻寬記憶體（HBM）的產能排擠效應發酵，隨下半年客戶庫存去化逐漸完成，可望帶動需求重返成長軌道。

十銓進一步表示，2025年受惠手機、筆電、桌機、伺服器AI機種換機需求，再加上大數據的資料處理等因素將驅動記憶體產業成長，不論是速度亦或是容量的供給，終端將面臨一定幅度的需求提升，促進產業穩健發展。雖國際地緣政治風險與經濟不確定性影響，消費市場的預算分配趨於保守之下，十銓科技於2025年將持續以優異的產品為基礎，持續進步。

十銓科技深耕多年的電競品牌T-FORCE不斷突破自我推向新高度，於8月榮獲兩項重量級台灣發明專利，再次證明十銓領先業界的產品創新力。

另外，十銓旗下創作者品牌T-CREATE與國際趨勢接軌，將產品與環保永續思維結合，推出以「循環經濟」為核心理念的ECO系列記憶體產品。十銓將仍會持續深化產品開發的堅強實力，推出高規格創新產品，並加速擴大海外市場經營版圖，維持穩健的營運成長動能，再創佳績。