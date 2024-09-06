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半導體展落幕 瑞銀列台積電、SK海力士、三星為「頂級選擇」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
SEMICON Taiwan 2024國際半導體展，共有1100家參展廠商，及超過3700個展位。記者林澔一／攝影
SEMICON Taiwan 2024國際半導體展，共有1100家參展廠商，及超過3700個展位。記者林澔一／攝影

台灣國際半導體展本周落幕，儘管近期全球爭論AI是否泡沫化，進而影響資本市場表現，但透過此次半導體展中的CEO峰會，外資瑞銀證券將台積電（2330）、SK海力士三星等列為AI半導體頂級選擇，前景亮眼。

在半導體展CEO峰會中，瑞銀台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）分析，各科技大咖對AI增長潛力保持樂觀看法，已為未來AI的發展趨勢定調。如：微軟強調，AI正成為GDP與資本支出的催化劑，並由超大規模運算公司推動。

此外，台積電認為，未來幾年，AI的年複合成長率將達50%；邁威爾指出，每代新基礎模型所需的計算能力，將以每代將增長10倍的速度成長；比利時微電子則表示，計算加速從每2年2倍縮短至每六個月增長2倍。

SK海力士指出，AI仍處於通往人工通用智能（AGI）的第一階段，仍需解決散熱、記憶體頻寬等技術；Google則分享透過將AI融入旗下6個超過20億日活躍用戶的產品中，推動AI變現，讓每一位用戶都能便捷地接觸資訊。

此外，基於CEO峰會的內容，瑞銀將全球領先的AI半導體公司，包括台積電、SK海力士、三星、及邁威爾列為AI半導體的頂級選擇，主因在高效能運算領域中，該龍頭扮演著舉足輕重的角色，推動整體產業發展。

隨著AI技術快速發展，現有AI基礎設施已無法跟上計算需求的爆炸性增長。瑞銀指出，全球AI計算需求每兩年增長10倍，速度是摩爾定律的5倍；變壓器的增長速度更驚人，每兩年提升750倍，凸顯基礎設施的問題。

為突破瓶頸，關鍵在於「矽技術」的進步，包括矽縮放、共同封裝光學以及先進封裝技術等。此外，機架基礎設施也必須進行優化，包括冷卻系統、網絡和電力管理，才能有效支持更大的數據流量。

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