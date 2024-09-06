吸引全球人才來台 國科會攜SEMICON辦新創競賽
國科會主辦IC Taiwan Grand Challenge競賽全球徵案，第二階段於9月4日啟動，今天並在國際半導體展SEMICON舉辦新創競賽，希望加速全球新創、人才來台落地。
國科會副主委蘇振綱致詞表示，國科會舉辦ICTaiwan Grand Challenge全球徵案，期盼藉由競賽啟發更多創新火花、為台灣產業探勘全球最適技術、架接產業及新創合作，加速全球人才來台落地，讓世界和台灣攜手帶動百工百業，創造下一個輝煌十年。
國科會指出，今天參與現場展演的國際新創，分別來自法國、英國、德國及印度等地，而最後來自英國的Blueshift Memory、德國的Quantum Diamonds，以及法國的WISE-INTEGRATION獲得評審推薦，取得直接晉級下一階段複審的資格。
國科會表示，今天活動也是為競賽全球徵案邁入第二階段揭開序幕，盼藉此號召更多國際團隊參與，進一步來台落地，共同實現創業夢想。
國科會透過台灣科技新創基地（TTA）平台，串聯與國內外具指標性的國際展會及合作夥伴，以競賽方式挖掘世界各地潛力優秀團隊提案。除了此次與SEMICON Taiwan合作外，後續將於海內外重量指標展會合作共同推案宣傳，期盼可以吸引更多的國際人才共同參與，一起來台發展事業。
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