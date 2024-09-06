亞電：優化客戶結構 提升營運獲利空間
亞電（4939）今日公告2024年8月合併營收為新台幣1.42億元，累計前8月營收為10.31億元，較去年同期增加7.11%，亞電指出，近年來持續投入研發新品並耕耘高利基型應用領域，其獨家薄型EMI產品已開始出貨歐系醫材大廠，後續將進一步優化客戶結構，提高集團獲利空間。
亞電指出，近年來積極改善產品結構，耕耘高利基型、高門檻應用領域，分散過去過度集中消費電子風險，並持續投入新品研發與改良升級，今年已見成效，其中包括獨家3μm薄型Polyimide聚醯亞胺膜EMI產品，具有高折曲性、高斷差、高保護性、高屏蔽效果，可在惡劣環境下保持正常穩定運作，亦可有效降低環境周遭電磁波干擾，並已正式出貨打入歐系醫療器材大廠供應鏈，未來亦可擴展到其他更高規格應用領域。
亞電指出，不僅在研發技術上深具實力與產品競爭優勢，亞電針對客戶結構進行優化調整，未來將擴大開發並爭取營運穩定、訂單量大之優質客戶，短期雖將影響營收規模，中長期來看將有助提升亞電獲利表現，並使集團財務結構更加健全，打造合理利潤空間。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 蘋果發表會9月10日登場！iPhone 16等10新品預測懶人包 改了什麼一次看
📢 開箱／實測Pixel 9、Pixel 9 Pro XL望遠夜拍！AI修圖換物件驚豔 士林夜市秒變白天
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 iPhone 16 Pro被洩14秒影片有2大亮點！平價版實機也曝光被讚「這支會大賣」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言