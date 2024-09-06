亞電：優化客戶結構 提升營運獲利空間

亞電（4939）今日公告2024年8月合併營收為新台幣1.42億元，累計前8月營收為10.31億元，較去年同期增加7.11%，亞電指出，近年來持續投入研發新品並耕耘高利基型應用領域，其獨家薄型EMI產品已開始出貨歐系醫材大廠，後續將進一步優化客戶結構，提高集團獲利空間。

亞電指出，近年來積極改善產品結構，耕耘高利基型、高門檻應用領域，分散過去過度集中消費電子風險，並持續投入新品研發與改良升級，今年已見成效，其中包括獨家3μm薄型Polyimide聚醯亞胺膜EMI產品，具有高折曲性、高斷差、高保護性、高屏蔽效果，可在惡劣環境下保持正常穩定運作，亦可有效降低環境周遭電磁波干擾，並已正式出貨打入歐系醫療器材大廠供應鏈，未來亦可擴展到其他更高規格應用領域。

亞電指出，不僅在研發技術上深具實力與產品競爭優勢，亞電針對客戶結構進行優化調整，未來將擴大開發並爭取營運穩定、訂單量大之優質客戶，短期雖將影響營收規模，中長期來看將有助提升亞電獲利表現，並使集團財務結構更加健全，打造合理利潤空間。