威剛8月營收30.29億元微減0.8% 看好本季營運持穩
記憶體模組大廠威剛今（6）日公告8月合併營收30.29億元，月減0.8%、年增1.9%；累計今年1-8月合併營收達269.93億元，年增近四成。公司表示，第3季合約價持續穩步向上，記憶體現貨市場需求疲軟因素也已逐漸好轉，不僅第3季營收可穩定發展，在過去幾季採購成本優勢下，預計單季毛利率與營運績效仍將維持不錯表現。
威剛進一步指出，目前對今年下半年與明年的DRAM市況依舊相當有信心。由於上游供應商持續提高HBM產能，預期整體DRAM產能將自第四季開始至明年下半年，出現逐季供應吃緊的情況，加上AI PC與AI手機的滲透率也將從今年第四季起增加，因此，即便明年上游產能利用率及製程良率拉升，整體DRAM產出增加的速度仍趕不上需求大幅增長的速度。NAND Flash方面，各家上游供應商也同樣維持漲價步調，但在考量價格漲勢過高恐將壓抑終端消費性需求與單機搭載容量成長，下半年價格漲幅將逐步放緩，不過，整體而言，NAND Flash市況仍是供需平穩。
威剛8月產品結言，DRAM模組占整體營收比重達51.4%，固態硬碟（SSD）占比34.5%，記憶卡、隨身碟與其他產品為14.1%。今年1-8月DRAM模組占比46.1%，其次為SSD營收貢獻比重28.2%，記憶卡、隨身碟與其他產品25.7%。
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