客戶結束委託代工業務 品安重訊表示11月將資遣250名員工
記憶體模組廠商品安（8088）6日宣布，因客戶將於11月30日結束所有委託代工業務，預計採取緊縮措施因應，將在11月資遣約250名代工業務相關員工。
品安下午召開重大訊息記者會，執行副總經理吳惠珠表示，某客戶自民國112年起已逐漸減少委託品安代工業務，品安近日接獲這客戶正式通知，預計113年11月30日結束所有委託代工業務。
吳惠珠至指出，品安代工業務部門員工聘任主要是基於與客戶合作，考量資源配置跟維持競爭力，品安因今年第2季每股虧損0.55元，不得已採取緊縮業務因應。
吳惠珠進一步說，品安將依法於11月資遣約250名代工業務相關員工，今日已通報主管機關基隆市社會處勞工關係科，將依據勞基法及大量解僱勞工保護法相關法令規定及程序辦理，盡力協助同仁轉業至相關產業，善盡社會責任。
根據品安今年年報，至今年3月底，員工人數合計共541人，此次裁員250人，逼近公司一半的人數。據悉，品安主要業務包括記憶體模組、積體電路、快閃記憶體代工等。品安上半年營收4.73億元，比去年同期衰退37%，稅後虧損1,235萬元，與去年相較由盈為虧，每股虧損0.34元。
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