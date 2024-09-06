貿聯高速運算業務表現不俗、獲CSP追單 下半年逐季增長

貿聯-KY（3665）總經理鄧劍華表示，受惠北美雲端服務供應商 (CSP) 客戶對於資料中心需求持續強勁，下半年營運逐季成長方向不變，目前客戶積極追單，動能可望延續到明年。

鄧劍華表示，觀察市場上資料中心基礎設施的建置情形更加熱絡，貿聯的北美四大CSP客戶也看到不錯的訂單動能，帶動整體營運表現；貿聯第2季高速運算（HPC） 業務占營收比重達15.5%，可望持續成長。

他強調，AI伺服器的價格也水漲船高，帶動貿聯的相關用線出貨暢旺，證明集團有能力適應市場轉變，跟上新的趨勢，此外，預估目前的的工業用業務已經觸底、正在築底，後續在資本設備、客製化業務的驅動之下將再度重返成長軌道。

他說，至於旗下電器業務受益於下游需求增加，在今年第2季已首次超越了車用業務的貢獻，由於汽車產業持續處於低迷，這方面的業務仍然面臨壓力。

貿聯指出，四家美國CSP的資本支出將年增55-60%，然後在2025年再成長10-15%，可能還有上調空間，隨著CSP資本支出加速，主要是投資下一代AI資料中心基礎設施和AI伺服器，貿聯將同步受惠。